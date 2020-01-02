Endonezya'nın başkenti 'son 24 yılın en şiddetli yağışlarıyla' boğuşuyor

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da ‘son 24 yılın en şiddetlisi’ olarak nitelenen yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya'da yetkililer rekor düzeydeki yağışlara karşı alarma geçti. Yeni yıl arifesinde başlayan ve gece boyunca devam eden yağmur nedeniyle başkent Cakarta’nın birçok yeri su altında kaldı, bazı bölgelerde heyelan yaşandı.

En az 62 bin kişi Cakarta’dan tahliye edilirken, kentte kalanların çoğu da geceyi evlerin çatılarında kurtarılmayı bekleyerek geçirdi. Önlem olarak Cakarta’nın pek çok kesiminde elektrikler kesildi, tren seferleri de durduruldu.

© REUTERS / WILLY KURNIAWAN Endonezyalı yetkililer, 1996’dan bu yana tek bir günde görülen en yoğun yağışın kaydedildiğini açıkladı.

1996’dan bu yana ilk

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Cakarta’nın doğusunda bulunan havalimanında su seviyesinin 377 milimetreye ulaştığını duyurdu. Ajans, 150 milimetreyi ‘aşırı’ kabul ediyor.

Ajanstan yapılan açıklamada, “Yeni yıl arifesinde kaydedilen yağış sıradan bir yağmur değil” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, 1996’dan bu yana tek bir günde görülen en yoğun yağışın kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre en az 21 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin yaş aralığı 8 ile 82 olarak açıklanırken, ölüm sebepleri hipotermi, boğulma ve heyelan sonucu toprak altında kalma şeklinde sıralandı. 16 yaşındaki bir erkeğin ise elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

© REUTERS / WILLY KURNIAWAN Aşırı yağışlar nedeniyle en az 62 bin kişi Cakarta'dan tahliye edildi.

47 kişinin yaşamını yitirdiği 2013’teki sel felaketinden bu yana en fazla ölümün bu yıl yaşandığı açıklandı. 2007’de de 50’den fazla insan aşırı yağışlara bağlı olarak yaşamını yitirmişti.

Yetkililere göre yağışın bu kadar yoğun olmasının ardında muson sezonu yaşanmasının yanı sıra pek çok faktör var. Havada yüksek miktarda su buharı bulunmasının Java Adası üzerindeki bulut oluşumunu da etkilediği belirtiliyor. Yağışın hafta sonu boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Endonezya’da yılın bu zamanları yoğun yağışlar yaşanıyor. Bu nedenle yetkililer, her yıl Java Denizi'ne doğru biraz daha batan başkenti taşımaya karar vermişti.