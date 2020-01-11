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22:57 11 Ocak 2020
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    Hindistan - Tecavüz - Kadına şiddet

    Hindistan’da 2018'de her 15 dakikada bir tecavüz ihbarı

    © REUTERS / ANUSHREE FADNAVIS
    Asya & Pasifik
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    Tecavüzle mücadele için kurulan hızlı mahkemelere ve ağırlaştırılan cezalara rağmen Hindistan'da 2018'de her 15 dakikada bir kadının tecavüz ihbarında bulunduğu açıklandı. Uzmanlar yönetim ve yargıda erkeklerin çoğunlukta olmasına vurgu yaptı.

    Sık sık tecavüz ve kadın cinayeti haberleriyle gündeme gelen Hindistan'da açıklanan son veriler ülkenin bu kötü şöhretini artıracak nitelikte. İçişleri Bakanlığı'nın geçen perşembe yayımladığı rapor 2018’de her 15 dakikada bir kadının tecavüz olayı bildirdiğini gözler önüne serdi.

    Sadece yüzde 27’si suçlu bulundu

    Bu yıllık suç raporuna göre kadınlar 2018’de yaklaşık 34000 tecavüz ihbarında bulundu. 2017'de de raporda buna yakın bir sayı verilmişti. Öte yandan bu 34000 tecavüz ihbarının yüzde 85'i suçlama yöneltme ve yalnızca yüzde 27'si suçlu bulma hükmü ile sonuçlandı.

    Resmi sayılar buzdağının görünen kısmı mı?

    Yine de hükümetin verdiği bu istatistikler gerçek sayıları yansıtmıyor çünkü ülkede tecavüzü polise ihbar etmek hala bir tabu olarak görülüyor, ölümle sonuçlanan vakalar da 'tecavüz' değil yalnızca 'cinayet' suçu altında soruşturuluyor.

     ‘Tek bir kadın başbakanla çözülecek iş değil'

    Kadın hakları örgütleri kadına karşı işlenen suçların fazla ciddiye alınmadığını ve soruşturmaların bu konuda pek hassasiyet sergilemeyen polisler tarafından yürütüldüğünü savunuyor.

    Hindistan'da tecavüz karşıtı gösteriler
    © REUTERS / RUPAK DE CHOWDHURI
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    Kadınlar İçin Ulusal Komisyon'un eski başkanı Lalitha Kumaramangalam, "Ülke hala erkekler tarafından yönetiliyor. Tek bir (kadın başbakan) Indira Gandhi ile çözülecek bir şey değil. Hakimlerin çoğu hala erkek" diye konuştu.

    Aynı zamanda Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi de olan Kumaramangalam, "Ülkede çok az adli tıp laboratuvarı, hızlı mahkemelerde de çok az hakim var" dedi.

    Başkent Yeni Delhi'de 2012'de bir otobüste bir kadının toplu tecavüze uğraması ve öldürülmesi infial yaratmış, on binlerce kişi sokaklara dökülmüş, birçok siyasetçi ve sanatçı bu tür suçlara karşı eyleme geçilmesi çağrısı yapmıştı.  Daha ağır cezaların uygulanması ve tecavüz suçlularının hızlı hüküm giymesini sağlamak için yapılan düzenlemelere rağmen ülkede kadına karşı şiddet olayları son bulmadı.

    Hızlı mahkemelerde bir tecavüz davasının karar bağlanması süresi 8.5 ay

    Bangalore'de faaliyet gösteren Hukuk ve Politika Araştırmaları Merkezi tarafından 2015'te yapılan bir araştırma kurulan hızlı mahkemelerin gerçekten hızlı çalıştığını gösterse de yüksek sayıdaki davalardan dolayı mahkemelerin yeterli olamadığını tespit etti.

    © REUTERS / RUPAK DE CHOWDHURI
    Hindistan'da tecavüzle suçlanan iktidar partisi milletvekiline ihraç
    Ayrıca Yeni Delhi'deki Ortaklar için Kalkınma Hukuku'nun yaptığı araştırmaya göre, hızlı mahkemelerde bir davanın kapanması olması gerekenden 4 kat uzun sürebiliyor, ortalama 8.5 ayı bulabiliyor.

    Ülkede yankı yaratan son tecavüz vakalarından biri 2017'de yaşanmasına rağmen henüz geçen ay karara bağlanabilmişti.

    2017'de eski BJP milletvekili Kuldeep Singh Sengar'ın bir genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla çalkalanmıştı. Polisi kayıtsız kalmakla suçlayan 17 yaşındaki kız gelecek yıl intihara teşebbüs etmişti. 

    Sengar Aralık 2019'da 'tecavüz' ve 'cinayete teşebbüs' suçlarından ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. Ancak bu hükümden yalnızca 5 ay önce dahi genç kız ve ailesine yönelik saldırılar devam etmiş, kızın içinde olduğu araç şüpheli bir kazaya karışmıştı. Kızın yaralanması ve iki akrabasının hayatını kaybetmesine yol açan bu kazanın Sengar tarafından organize edildiği düşünülmüş, kız ve ailesine korumalar eşlik etmeye başlamıştı.

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    Etiketler:
    Kuldeep Singh Sengar, Kadın, Hukuk ve Politika Araştırmaları Merkezi, Bangalore, Hindistan, Mahkeme, Tecavüz
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