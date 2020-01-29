Koronavirüs, Çin dışında ilk kez 'yeniden yaratıldı'

Avustralyalı araştırmacılar, yeni tip koronavirüsü Çin sınırları dışında ilk kez laboratuvar ortamında yeniden yaratmayı başardı. Bunun teşhis ve tedavi konusunda yardımcı olması umuluyor.

Avustralya’nın Melbourne kentindeki Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü’nden araştırmacılar, salgından etkilenen bir hastadan geçen cuma günü aldıkları örneklerle ‘2019-nCoV’ adı verilen koronovirüsün bir kopyasını yarattıklarını açıkladı. Böylece, Çin dışında ilk kez koronovirüs bir hücre kültüründe yetiştirilmiş oldu.

'Oyunu değiştiren bir buluş'

Doktor Julian Druce, bu gelişmenin, virüsün dünya çapında doğru bir şekilde araştırılmasına ve teşhis edilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Druce, teşhis konusunda ‘oyunu değiştiren bir buluş’ yorumunu yaptı.

Çinli bilim insanları da virüsü yeniden yaratmayı başarmış ve genom dizilimini paylaşmıştı. Ancak ‘gerçek virüse’ sahip olmak tüm testlerin ‘sağlamasını yapabilmek’ adına daha önemli sayılıyor. Ayrıca antikor yaratmak için kullanılacak bu örnek sayesinde henüz semptomlar bile görülmeden erken teşhis mümkün olabilecek.

Avustralya’da şu ana kadar beş koronavirüs vakası belirlendi.

Çin dışında henüz bir ölüm yaşanmadı

Koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı ise 5 bin 974'e yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durduruldu.

Toplu taşımanın yanı sıra eğitim, ticari ve kamu hizmetleri, kafe, sinema, konser ve sergi salonları gibi yerler de geçici olarak kapatıldı.

Koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edildi. Salgın Güney Kore, Tayvan, Tayland, Vietnam, ABD, Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya gibi 16 ülkeye yayıldı. Ancak Çin dışında henüz bir ölüm yaşanmadı.