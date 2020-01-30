Çin'de ortaya çıkan ve ülke genelinde giderek yayılan yeni tip koronavirüs Filipinler ve Hindistan’da da tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı.

Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini doğruladı.

21 Ocak'ta Vuhan'dan gelen 38 yaşındaki Çinli bir kadında koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Duque, hastanın devlet hastanesinde tecritte tutulduğunu ve durumunun asemptomatik (ciddi belirtiler göstermeyen) olduğunu söyledi.

Hindistan'da da tespit edildi

Hindistan'da da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Vuhan Üniversitesi’nde okuyan bir öğrencinin güney Hindistan'daki Kerala eyaletinde yapılan test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Update on Novel #Coronavirus: one positive case reported in Kerala. The patient is stable and is being closely monitored.



Details: https://t.co/bLcJGpH4g9@MoHFW_INDIA — PIB India (@PIB_India) January 30, 2020

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Hastanın karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, durumunun sabit olduğu ve şu an müşahede altında tutulduğu açıklandı.

Ölüm sayısı 170'i buldu

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs (Corona) nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişide ise virüs tespit edildi.

Koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti ve o günden bugüne çok sayıda ülkeye sıçradı.

Coronavirus death toll jumps to 170 as UK struggles to evacuate British nationals and WHO warns world to be ‘on alert’ – follow live https://t.co/wdjtNN34eQ — The Independent (@Independent) January 30, 2020

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