'Çinli bilim insanları, koronavirüsü dizginleyebilecek madde buldu'

Çin Bilimler Akademisi Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden araştırmacıların, koronavirüsü hücresel düzeyde etkili bir şekilde engelleyebilen bir ilaç maddesini tespit ettiği bildirildi.

Xinhua haber ajansının aktardığına göre, bilim insanları insandan insana bulaşabilen yeni tip koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla uyarıcılarını ve kaynaklarını araştırmaya başladı. Araştırmacılar ayrıca mevcut antiviral ilaçları ve aşıları da inceledi.

Bu çalışmalar sonucu, koronavirüsü hücresel düzeyde etkili bir şekilde engelleyebilen bir ilaç maddesinin bulunduğu bildirildi.

Yeni maddenin artık fareler ve primatlar üzerinde test edilmeye başladığı ifade edildi. Başka ayrıntılar verilmedi.

Koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edildi. Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durduruldu. Toplu taşımanın yanı sıra eğitim, ticari ve kamu hizmetleri, kafe, sinema, konser ve sergi salonları gibi yerler de geçici olarak kapatıldı.

Koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı ise 5 bin 974'e yükseldi.

Salgın Güney Kore, Tayvan, Tayland, Vietnam, ABD, Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya gibi 16 ülkeye yayıldı. Ancak Çin dışında henüz bir ölüm yaşanmadı.