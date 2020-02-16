Japonya'da karantina altındaki gemide 70 yolcuda daha koronavirüs tespit edildi

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan ve 3 bin 700'den fazla kişinin bulunduğu 'Diamond Princess' adlı yolcu gemisinde, koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 355'e çıktığını bildirdi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun aktardığına göre gemideki 1219 kişiye test yaptıklarını ifade eden Kato, bunlardan 355'inde virüs saptandığını kaydetti.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği'nden dün yapılan açıklamada, salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisindeki vatandaşlarının geri dönüşü için ABD'nin bugün uçak göndereceği duyurulmuştu.

Gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor. Geçen günlerde testleri negatif çıkan yaşlı yolcuların gemiden ayrılmasına izin verilmişti. Yolcular bunun yerine tecrit süreçlerini karadaki bir tesiste tamamlayacak.

Gemi, 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.

Çin'de, Covid-19 adı verilen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1666'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500'e yükseldi.