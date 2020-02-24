Çinli yetkililerden, 'Vuhan'da karantina esnetilecek' duyurusuna yalanlama

Salgının başlamasından bu yana iki ayı aşkın süredir karantina altında bulunan Vuhan’da, bazı kişilerin kentten ayrılmasına izin verileceği yönündeki karar iptal edildi.

Daha önce yapılan duyuruda, ‘çok önemli işi olan sağlıklı kişilerin şehirden ayrılabileceği’ belirtilmişti.

Şehir yönetimi tarafından bugün yapılan açıklamada ise, bu duyurunun kendilerine danışılmadan ve izin alınmadan yapıldığı kaydedildi. Bu duyuruyu geçersiz kılan yönetim, seyahat kısıtlamasının aynen devam ettiğini ve virüsün yayılmasını önlemek için sınır kontrollerinin sıkı tutulduğunu açıkladı.

Wuhan has retracted the notice, saying that the transportation division put it out without research and authorization. https://t.co/LoBRzZX1KZ — Aria Chen (@ariahychen) February 24, 2020

Çin’deki ilk koronavirüs vakası 12 Aralık’ta Vuhan’da tespit edilmişti. Covid-19 adı verilen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’de 2 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı da 77 bini geçti.