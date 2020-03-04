Güney Kore'de koronavirüsle mücadele saflarına milli içki üreticileri de katıldı

Koronavirüsün Çin'den sonra en çok vurduğu ülke Güney Kore'de medikal maskelerin yanısıra el antiseptiği gibi dezenfektanlar raflarda tükenirken, dezenfektan için etanol ihtiyacını gidermek üzere alkollü içecek üreticileri seferber oldu.

Dünyanın en çok satan alkollü içecekleri arasında yer alan Güney Kore'nin milli içkisi 'soju'nun üreticileri, salgınla mücadele saflarına katıldı.

Güney Kore'de koronavirüs bulaşanların sayısı ilk teşhisin üzerinden bir ay geçerken 5 bini aşmış durumdayken, soju üreticileri depoladıkları alkolü dezenfektan yapımı için bağışladı.

Pirinç, buğday ya da patatesten yapılan sojunun alkol oranı yüzde 17-20 arasında değişiyor.

Güneydoğudaki Busan kenti merkezli soju üreticisi 'Daesun Distilling', hem Busan hem de salgının merkezindeki Daegu'da kamusal alanların ve binaların dezenfektasyonu için 32 ton etanol bağışlayacağını duyurdu.

Korea’s soju is pivoting to hand sanitizers, as distillers fight decreased demand for alcohol by supplying ethanol solution amid the coronavirus crisis. https://t.co/w5NGowZkn4 — Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) March 1, 2020

'Daesun Distilling'den bir yetkili, Reuters'e yaptığı özel açıklamada, "Tedarik sınırlı ama dezenfektan için etanol talebi arttı, bu yüzden ihtiyacı biz karşılamaya karar verdik" dedi.

Yetkili, "Koronavirüs salgını istikrarlı bir hal alana kadar bağış yapmaya devam etmeyi ve 50 ton daha vermeyi planlıyoruz" diye ekledi.

Playing to [the country's] strength: A South Korean distillery will make disinfectants using the ethanol it produces for its soju to donate them around the country https://t.co/jMULaC8iHe — Joseph Kim (@josungkim) February 27, 2020

Jeju adası merkezli 'Hallasan Soju' da salı günü yetkililere 5 ton etanol teslim ettiğini duyurdu.

Sektörel rakamlara göre Güney Koreliler ortalama haftada 12 'shot' soju içiyor.

Genelde tahıl ve bitkilerden fermantasyon ya da damıtma yoluyla elde edilen etanolü petrokimyasal hammaddelerden üretmek de mümkün.

Yine sektörel rakamlara göre şubat ayında alkol temelli olanlar dahil dezenfektanların satışları bir yıl öncesine kıyasla 4 kat arttı. Etanol üreticilerinin hisseleri de patlama yaptı.

Güney Kore'de bugün itibarıyla 5 bin 328 kişiye bulaşan koronavirüs, 33 can aldı.