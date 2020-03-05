Kuzey Kore'den Güney'e koronavirüs mektubu

Koronavirüs salgını Kuzey ve Güney Kore’yi bir araya getirdi. Salgının giderek yayıldığı Güney Kore’ye dayanışma amaçlı bir mektup gönderen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ‘komşusunun salgının üstesinden geleceğine inandığını’ belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, koronavirüs salgınıyla boğuşan Güney Kore’nin Devlet Başkanı Moon Jae-in'e hitaben bir mektup yazdığı belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün iletilen mektupta Kim, ‘komşusunun salgının üstesinden geleceğine inandığını’ dile getirdi.

Kim ayrıca Güney Koreli mevkidaşının sağlığıyla ilgili endişelerini de aktardı. Ayrıca Kore yarımadasında salgının durumu hakkındaki görüşlerini de ifade etti.

Çin dışında salgının en çok yayıldığı ülkelerden biri olan Güney Kore’de bugün 438 yeni vaka daha tespit edildi. Ülkede virüsten etkilenen kişi sayısı 5766’ya yükseldi. Kuzey Kore ise salgının ülkede yayılmadığını belirtiyor.

Kuzey Kore'nin iki gün önce iki kısa menzilli füze denemesi yapmasıyla Kore yarımadasında gerilim yükselmişti.