Kayıt
16:18 09 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının sürdüğü Afganistan iki yemin törenine birden sahne oldu

    © AP Photo / Rahmat Gul
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104155/93/1041559372_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_5ae26a300e1c534c2fb5ed4d922c2c15.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202003091041559528-cumhurbaskanligi-tartismalarinin-surdugu-afganistan-iki-yemin-torenine-birden-sahne-oldu/

    Afganistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini az bir farkla kazanarak ikinci kez koltuğa oturan Eşref Gani bugün yemin etti. Ancak Gani’nin zaferini şaibeli bulan rakibi Abdullah Abdullah da kendi ‘paralel’ yemin törenini düzenledi.

    Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlayan ancak sandık tartışmalarını geride bırakamayan Afganistan bugün iki farklı yemin törenine sahne oldu.

    Yüzde 50 barajını az bir farkla aşarak yüzde 50.64 ile ikinci kez Afganistan Cumhurbaşkanı seçildiği ilan edilen ve mazbatasını alan Eşref Gani, başkent Kabil’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yemin ederek göreve başladı. Törene ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad dahil olmak üzere çok sayıda yabancı diplomat katıldı.

    Patlama sesleri duyuldu

    Gani’nin konuştuğu sırada iki patlama sesi duyuldu. Reuters haber ajansı, roket ateşlendiğinden şüphelenildiğini aktardı. Gani’nin zarar görmediği belirtildi.

    Konuşmasına devam etmeyi tercih eden Gani, ceketini açarak "Zırhlı yelek giymiyorum" sözleriyle saldırıya meydan okudu. Gani, "Büyük saldırılar gördük. birkaç patlama bizi korkutamaz" dedi.

    Abdullah Abdullah kendi törenini düzenledi

    Öte yandan 'şaibeli oylara' işaret ederek sonuçları tanımayan ve kendi zaferini ilan eden Abdullah Abdullah da Kabil’deki törenle aynı saatte ‘paralel’ bir yemin töreni gerçekleştirdi.

    Abdullah, buradaki konuşmasında Zalmay Halilzad aracılığıyla Afganistan ve Taliban arasında yapılan anlaşmayı eleştirdi. Afganistan'daki Amerikan askeri varlığının azaltılmasını öngören anlaşmanın ‘başarılı’ bir anlaşma olmadığını belirtti.

    Abdullah, Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yüzde 39.5 ile ikinci ilan edilmişti.

    Geçtiğimiz günlerde Abdullah’ın da katılımcıları arasında olduğu bir anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti. Gözler Taliban’a çevrilmiş ancak örgüt saldırının sorumluluğunu üstlenmemişti.

    © AP Photo / Rahmat Gul
    Afganistan Cumhurbaşkanı adaylarından olan Abdullah Abdullah, Bağımsız Seçim Komisyonu'nun açıkladığı sonuçları tanımadığını belirterek kendi seçim zaferini ilan etti.
    Etiketler:
    Şaibe, Seçim, Zalmay Halilzad, Taliban, Saldırı, Yemin töreni, Abdullah Abdullah, Eşref Gani, Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı, Afganistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı'na gelen altı kişilik ekip bahçede ve sarayın iç kısmında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
    Dolmabahçe Sarayı'nda koronavirüs önlemi
    Karikatür
    ABD, barış anlaşmasından bu yana Taliban'ı ilk kez vurdu
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet