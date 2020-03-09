Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının sürdüğü Afganistan iki yemin törenine birden sahne oldu

Afganistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini az bir farkla kazanarak ikinci kez koltuğa oturan Eşref Gani bugün yemin etti. Ancak Gani’nin zaferini şaibeli bulan rakibi Abdullah Abdullah da kendi ‘paralel’ yemin törenini düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlayan ancak sandık tartışmalarını geride bırakamayan Afganistan bugün iki farklı yemin törenine sahne oldu.

Yüzde 50 barajını az bir farkla aşarak yüzde 50.64 ile ikinci kez Afganistan Cumhurbaşkanı seçildiği ilan edilen ve mazbatasını alan Eşref Gani, başkent Kabil’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yemin ederek göreve başladı. Törene ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad dahil olmak üzere çok sayıda yabancı diplomat katıldı.

Patlama sesleri duyuldu

Gani’nin konuştuğu sırada iki patlama sesi duyuldu. Reuters haber ajansı, roket ateşlendiğinden şüphelenildiğini aktardı. Gani’nin zarar görmediği belirtildi.

Konuşmasına devam etmeyi tercih eden Gani, ceketini açarak "Zırhlı yelek giymiyorum" sözleriyle saldırıya meydan okudu. Gani, "Büyük saldırılar gördük. birkaç patlama bizi korkutamaz" dedi.

Ghani's reaction, as around five rockets landed during his speech.



"I am not wearing an armored vest,” Mr. Ghani said, opening his jacket. “We have seen big attacks. A couple explosions shouldn’t scare us.” https://t.co/eh6QcpQCdt — Mujib Mashal (@MujMash) March 9, 2020

Abdullah Abdullah kendi törenini düzenledi

Öte yandan 'şaibeli oylara' işaret ederek sonuçları tanımayan ve kendi zaferini ilan eden Abdullah Abdullah da Kabil’deki törenle aynı saatte ‘paralel’ bir yemin töreni gerçekleştirdi.

Abdullah, buradaki konuşmasında Zalmay Halilzad aracılığıyla Afganistan ve Taliban arasında yapılan anlaşmayı eleştirdi. Afganistan'daki Amerikan askeri varlığının azaltılmasını öngören anlaşmanın ‘başarılı’ bir anlaşma olmadığını belirtti.

Abdullah, Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yüzde 39.5 ile ikinci ilan edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Abdullah’ın da katılımcıları arasında olduğu bir anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti. Gözler Taliban’a çevrilmiş ancak örgüt saldırının sorumluluğunu üstlenmemişti.