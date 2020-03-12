Çin hükümetinin sağlık danışmanı: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

Çin hükümetinin sağlık danışmanı Zhong Nanshan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs salgının haziran ayı itibarıyla sona erebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi (salgın) olarak nitelendirdiği koronavirüs yayılmaya devam ederken, Çin hükümetinin sağlık danışmanı Zhong Nanshan, pandeminin haziran ayı itibarıyla bitebileceğini belirtti.

2003'te SARS'a karşı verdiği mücadeleyle tanınan 83 yaşındaki epidemiolog Zhong, ülkede bulunan birçok hastanın asemptomatik (belirti gösteremeyen) vakalar ve yeniden enfeksiyon bulaştırma oranının çok düşük olduğunu da ifade etti.

15 Nisan tarihinin önemine değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün yaptığı açıklamada , şunları söylemişti:

"15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlamanın sağlıklı çözüm olacağına karar verdik. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde. Oteller sezon açılışı mart değil nisan sonunda yapmalı."