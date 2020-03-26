Güney Kore'de 96 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Güney Kore’de 96 yaşındaki bir kadın koronavirüsü yendi. Böylece, ‘ülkede tamamen iyileşen en yaşlı hasta' oldu.

Güney Kore'de koronavirüs vakalarının en yaygın görüldüğü Daegu kenti yakınlarındaki Cheongdo County’de yaşayan 96 yaşındaki bir kadının koronavirüsü tamamen yendiği belirtildi. Kadın, böylece 'ülkedeki, koronavirüsten tamamen iyileşen en yaşlı hasta' oldu.

13 Mart’ta tanı konulmasının ardından tedavi altına alınan kadının, iyileşmesinin ardından hastaneden taburcu edildiği aktarıldı. Yaşlı kadın, oğluyla birlikte yaşadığı evde karantina altında kalacak.

A 96-year-old woman in South Korea has become the oldest patient in the country to fully recover from the novel coronavirus. https://t.co/qjOR9va94s — CNN (@CNN) March 26, 2020

Güney Kore'de daha önce de Gyeongsang kentinde tedavi gören 93 yaşındaki bir kadın koronavirüsü yenmişti.

Vakaların yüzde 45’i iyileşti

Öte yandan Güney Kore'de ilk vakanın görüldüğü 20 Ocak'tan bu yana, koronavirüs taşıyan 4 bin 144 hastanın tamamen iyileştiği belirtildi. Bu, toplam vakaların yüzde 44.8'ini oluşturuyor.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, salgında toplam 131 kişinin hayatını kaybettiği ve genel ölüm oranının yüzde 1.42 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin yüzde 6.66'sının 70'li ve yüzde 13.94'ünün de 80'li yaşlarında olduğu aktarıldı.