Çin'de 42 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi: 38'i yurt dışı kaynaklı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıç noktası olan Çin'de yurt dışı kaynaklı vakalar görülmeye devam ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde ülkede 42 yeni vakanın tespit edildiği ve 38'inin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Bir kişinin daha virüs kaynaklı olarak hayatını kaybettiği bilgisi verilen açıklamada, anakarada 47 asemptomatik vakanın görüldüğü de kaydedildi.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubey eyaletinde ise herhangi bir vaka tespit edilmedi.

Böylelikle ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 907'ye, ölü sayısı ise 3 bin 336'ya yükseldi.

Komisyon, dün ülkede 61 vakanın tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.