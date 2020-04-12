'Çin’de ikinci bir koronavirüs dalgası ihtimali çok düşük'

Çinli epidemiyolog Zhong Nanshan, ülkede yurtdışı kaynaklı ikinci büyük koronavirüs dalgasının yaşanma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesine konuşan Zhong, ülkeye Avrupa, Amerika ve hatta Güneydoğu Asya’dan koronavirüsün getirilmesi ve yayılması riskinin olduğunu belirterek bu bölgelerden gelen ve özellikle belirtileri olan hastaların hastalığa neden olma yeteneğinin çok yüksek olduğu söyledi.

Uzman, "Yeni bir salgının olma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum, çünkü Çin’de çok sıkı önleyici tedbirler uygulanıyor" ifadesini kullandı.

Çin’de insanların maske taktığını, sosyal mesafe koruduğunu söyleyen Zhong, ayrıca eğer bir vatandaşta ateş veya başka belirtiler çıkarsa hemen bilgi verildiğini ve bu kişinin derhal izole edildiğini kaydetti.

Zhong, "Elbette böyle bir risk var. Ama Çin’de ikinci geniş çaplı salgın ihtimali son derece düşük" diye ekledi.