Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

39 yıldır bilgisayar oyunu oynayan 90 yaşındaki Hamako Mori, en yaşlı bilgisayar oyuncusu ünvanını alarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bir YouTube hesabı da olan Mori, burada 250 bin takipçisine paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

Japonya'da yaşayan Hamako Mori, 39 yıldır bilgisayar ve konsollarda oyun oynuyor. 90 yaşındaki kadın, dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu ünvanını alarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

'Gamer Grandma' (Oyuncu Babaanne) isimli bir YouTube hesabı da bulunan Mori'nin 250 bin abonesi bulunuyor.

Congratulations to Hamako Mori aka Gamer Grandma from Japan, who at 90 years old is the oldest video gaming creator on YouTube, according to Guinness World Records → https://t.co/E99waWBhuN pic.twitter.com/AKzn084ipq — YouTube (@YouTube) May 19, 2020

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‘39 yıldır bilgisayar oyunu oynuyor’

Japonya 39 yıldır bilgisayar ve konsollarda oyun oynayan en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Hamako Mori konuşuyor.

Japonya'da, 'Gamer Grandma' (Oyuncu Babaanne) olarak oldukça popüler olan Mori'nin 2015 yılında oluşturduğu YouTube hesabında 250 bin abonesi bulunuyor.

PSA. This is Hamako Mori (aka Gaming Grandma). She is 90, and is recognized as the older gaming YouTuber. Gaming community, meet your new grandma. 🙌



Do you think she would like to join Horizon? 👉👈



👤 https://t.co/xQuldPp0vB ergrandma pic.twitter.com/zP4lzDnW9f — Horizon (@HorizonUnion) May 18, 2020

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‘Hayatımdan zevk alıyorum’

Yaklaşık 39 yıldır ara vermeden oyun oynadığını söyleyen 90 yaşındaki Mori, yayınladığı videolarda oyun oynamanın yanında ürünlerin kutu açılışlarını ve incelemelerini de yapıyor.

Favori oyununun 'Grand Theft Auto' serisi olduğunu ifade eden Mori, "Bu kadar uzun yıldır yaşadıktan sonra oyun oynamanın doğru seçim olduğunu daha iyi anlıyorum. Hayatımdan gerçekten zevk alıyorum" ifadelerini kullandı.

A Japanese woman known as "Gamer Grandma" to her 250,000 YouTube subscribers, started gaming almost 40 years ago.



"After living for this long, I feel more than ever that playing games for this long was the right choice," she said. https://t.co/CyIyFqh4od — CNN (@CNN) May 19, 2020

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‘Sadece çocuklar oynasaydı, adil olmazdı’

Oyuncu Babaanne Mori, dünyanın en yaşlı oyuncusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Oyun oynamaya başlama nedenine ilişkin açıklama yapan Mori, "Çok eğlenceli gözüküyordu. Sadece çocuklar oyun oynasaydı adil olmazdı diye düşündüm" dedi ve sadece gençlerin değil yaşlıların da çeşitli platformlarda oyun oynayabileceğini vurguladı.