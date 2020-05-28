Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası, Çin Ulusal Halk Kongresi'nden geçti

Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da 'vatana ihanet, ayrılıkçılık, kargaşa çıkarmak, devleti yıkmak, hükümeti devirmek gibi yıkıcı faaliyetlere girişmek, dış müdahale' yasağı getiren yasa tasarısını kabul etti.

Çin'in en yüksek devlet kurumu ve yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne Hong Kong'la ilgili olarak sunulan, protestolara yol açan, ABD tarafından da tepkiyle karşılanan ulusal güvenlik yasa tasarısına onay verildi.

Here is the moment #China passed new security laws in #HongKong. The vote: 2878 for, 1 against, 6 abstained. @NBCNews pic.twitter.com/aIOYGcFUOO — Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) May 28, 2020

Ulusal Güvenlik Yasası, yaklaşık 5 bin delegenin katılımıyla başkent Pekin’de düzenlenen Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantılarının kapanış oturumunda 2 bin 878 oyla kabul edildi.

China adopts decision to make Hong Kong national security laws https://t.co/5ptKid15uM pic.twitter.com/Umr8eAAzZ6 — China Xinhua News (@XHNews) May 28, 2020

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yasaklanması öngörülen faaliyetler, 'vatana ihanet, ayrılıkçılık, kargaşa çıkarmak, devleti yıkmak, hükümeti devirmek gibi yıkıcı faaliyetlere girişmek, dış müdahale' başlıkları altında sıralanmıştı.

Yasa, Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek.