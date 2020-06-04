Kuzey Kore karşıtı bildiriler Kim'in kız kardeşini kızdırdı: Güney Kore ağır bedel öder

Pyongyang karşıtı propaganda broşürlerinin atılması Kuzey ve Güney Kore arasındaki ipleri yeniden gereken, bu kez uyarı Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong’dan geldi. Kim’in halefi olarak gösterilen Kim Yo-jong, bu durumun sürmesi halinde ‘Güney Kore’nin ağır bir bedel ödemek zorunda kalacağını’ söyledi.

Kuzey Kore’den iltica edenlerin ve Güney Koreli aktivistlerin, 500 bin balonla sınırdan Pyongyang yönetimi karşıtı bildiriler atması, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.

Ancak bu kez sert uyarı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong’dan geldi. Son birkaç yılda siyaset sahnesinde giderek daha fazla söz sahibi olan ve hatta yönetime gelebileceği bile konuşulan Kim Yo-jong, Güney Kore’ye ‘son vermezseniz bedeli ağır olur’ uyarısında bulundu.

Resmi devlet ajansı KCNA’nın aktardığına göre Kim Yo-jong, “Gözlerimizin önünde gerçekleşen bu niyeti bozuk eyleme, 'bireylerin özgürlüğü' ve 'ifade özgürlüğü' bahanesiyle göz yumulursa Güney Koreli yetkililer ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak” dedi.

Kim Yo-jong , ‘bedelin’ 2018'de iki ülke arasında imzalanan, Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılması olacağını açıkladı.

Kim Yo-jong, ayrıca broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacıları da ‘melez köpekler’ ve ‘pislikler’ diye niteledi.

Güney Kore kanun değişikliğine gidecek

Bunun üzerine Güney Kore, aktivistlerin sınırda broşürler atmasını yasaklayacak yeni kanunlar çıkarmayı planlandığını duyurdu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Yoh Sang-key, bu durumun sınır bölgesinde yaşayanların güvenliğini tehdit ettiğini ve hükümetin, ‘gerilime yol açan faaliyetlerin kesin çözümü’ için yasal değişikliklere gideceğini belirtti.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi, Pyongyang yönetimine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Seul, gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bu tür eylemleri önlemek için bölgeye polis ekipleri gönderirken, Kuzey Kore'nin bunları tamamen yasaklaması yönündeki çağrılarına aktivistlerin özgürce hareket etme hakkı bulunduğunu vurgulayarak direniyordu.