Çin’in tamamı ‘düşük epidemiyolojik tehlike bölgesi’ ilan edildi

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre Pekin belediye hükümetinin genel sekreter yardımcısı Bei Chen, 6 Haziran’dan itibaren Çin'de Kovid-19’a acil müdahale seviyesinin 2. kademeden sondan bir önceki 3’üncü kademeye düşürüldüğünü belirtti.

Böylelikle Çin’in tamamı Kovid-19 açısından düşük epidemiyolojik tehlike bölgesi oldu.

Bei, bu değişiklik doğrultusunda sağlık kontrol önlemlerinin de revize edileceğini ifade etti.

Çin'de Kovid-19 ile ilgili son durum

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından paylaşılan son verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, vakaların 3’ünün de ‘ithal’ oldukları ve Guangdong bölgesinde saptandıkları bildirildi.

Çin genelinde ise dün toplam olarak 67 aktif vaka olduğu belirlendi.

Salgının başından bu yana Çin’de koronavirüsün bulaştığı 83 bin 30 kişiden 78 bin 329 hasta iyileşti, 4 bin 634 kişi ise hayatını kaybetti.