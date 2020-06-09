'Pyongyang, Seul'le tüm iletişim kanallarını kesiyor'

Kuzey Kore yönetimi, güney komşusuyla görüşecek bir konu kalmadığını belirterek tüm iletişim kanallarını kestiğini duyurdu.

Kuzey Kore devlet haber ajansının açıklamasında, Güney Kore yönetiminin 'ilişkileri son noktaya getirdiği' belirtildi.

Açıklamada, "Zaman içinde sadece hayal kırıklığına neden olan Güney Kore yönetimiyle müzakere masasında tartışacak hiçbir şeyimiz olmadığı sonucuna vardık" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore yönetiminin güney komşusuyla ilişkileri gözden geçirerek aşamalı plan hazırladığı belirtilen açıklamada, 'hain ve alçaklardan işledikleri suçların hesabının net bir şekilde sorulması için' ilk aşamada Kuzey ile Güney arasındaki tüm iletişim hatlarını kapatma emrinin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, 9 Haziran saat 12.00 itibariyle Güney Kore ile iletişim kanalının tamamen ortadan kaldırılacağı aktarıldı.