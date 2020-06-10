Adıyla anılan ‘Kawasaki’ hastalığını bulan Japon doktor 95 yaşında öldü

Kawasaki Hastalığı Araştırma Merkezi, küçük çocukları etkileyen nadir ateşli hastalıklardan Kawasaki'yi keşfeden doktorun yaşlılık sebebiyle öldüğünü açıkladı.

Japon çocuk doktoru, Tokyo'da 1950'de önce Japon Kızılhaç Tıp Merkezi olan, daha sonra Çiba Üniversitesi’ne dahil edilen sağlık tesisinde çalışmaya başladı.

1990'da bu tesisten emekli olarak kendi araştırma ekibinin liderliğini üstlenen Kawasaki, daha sonra adının verildiği araştırma merkezinin başkanlığını yürüttü.

Our interview with Tomisaku Kawasaki from 2007: "Kawasaki disease appears in all races and on all continents." https://t.co/GplvHeb4Wh — The Japan Times (@japantimes) June 10, 2020

​

Kawasaki, çocuklarda yüksek ateş, deri döküntüsü, tahriş, gözde kızarıklık ve dilde şişlik gibi belirtilerle ayırt edilebilen hastalığa 1961'de rastladı.

Japon doktorun "Arerugi" (Alerji) dergisinde 1967'de yayımlanan ve 50 hastanın klinik gözlemlerine yer verdiği makaleden sonra hastalık "Kawasaki" adıyla anılmaya başlandı.

Daha çok 5 yaşından küçük çocukları etkileyen ve kalbe kan akışını sınırlandıran hastalık, damar iltihabına ve kalp krizine sebep olabiliyor.