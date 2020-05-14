İtalyan doktorlar, Kovid-19 ile çocuklarda başgösteren Kawasaki hastalığı arasında bağlantı bulduklarını açıkladı

Kawasaki benzeri bir hastalığın 30 kat arttığı Bergamo'da bu hastalık için tedavi edilen 10 çocuktan 8'inin koronavirüse karşı antikor geliştirdiği tespit edildi.

ABD ve Avrupa'daki çocuklarda damarlarda baş gösteren ve kalbi de etkileyebilen iltihaplanma vakaları artarken, bunun yeni tip koronavirüsle olası bağlantısı hakkında İtalyan doktorlardan yeni bir açıklama geldi.

İtalyan doktorlar, toksik şok ile Kawasaki hastalığı belirtisi gösteren bazı çocuklara yoğun bakımda hayat kurtarma müdahalesi yapılmasını gerektiğini belirtti.

İtalya'da en yüksek koronavirüs enfeksiyonu ve ölüm oranlarının bulunduğu şehir olan Bergamo'daki doktorlar, Papa Giovanni XXIII Hastanesi tıbbi kayıtlarına göre, virüs şehre geldiğinden beri, Bergamo'da Kawasaki benzeri vakaların sayısı ayda 10'a çıktı. Oysa önceki beş yıl boyunca üç ayda bir vaka görülüyordu.

Şubat ortası - nisan ortası dönemde Kawasaki hastalığından tedavi gören 10 çocuktan 8'inin koronavirüse karşı antikor geliştirme testinin pozitif çıktığını, kalan iki negatif vakanın testin yanlış sonuç vermesiyle açıklanabileceğini söyleyen İtalyan doktorlar, bunu koronavirüsle iltihabi durum arasındaki bağlantıya dair ilk somut kanıt olarak değerlendirdi.

Papa Giovanni XXIII Hastanesi Çocuk Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. Lorenzo D’Antiga, "Çalışmamız, Sars-CoV-2 enfeksiyonu ile bu iltihabi durum arasındaki bağlantıya dair ilk kesin kanıtı sağlıyor. Bu bilinmeyen virüsle baş etmeye çalışırken tüm dünyadaki doktorlara yardımcı olmasını umuyoruz" diyerek şu vurguyu yaptı:

"Bu hastalarda Kawasaki hastalığına Sars-CoV-2'nin neden olduğuna dair benim bir şüphem yok."

İtalyan doktorlar Lancet'te yayımladıkları makalede hükümetlere koronavirüs önlemlerini gevşetirken virüs ile bu iltihabi durum arasındaki güçlü bağlantıyı hesaba katmaları çağrısı yaptı.