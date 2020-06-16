Güney Kore: Kuzey Kore, irtibat bürosunu havaya uçurdu

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore tarafına karşıt broşürler yollamasıyla başlayan ve Kuzey'in askeri harekat ihtimalini dahi masaya koyduğu krizde kuzey tarafının kızgınlığı yatışacak gibi durmuyor.
Yarımadada yaklaşık 3 yıldır süren barış havasını yok etmesinden korkulan krizde gerilim yükselirken bu sabah Kuzey Kore'nin Güney sınırına yakın Kaesong şehrinden patlama sesleri geldi. Ardından askeri bir kaynak, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile olan iletişim ofisini havaya uçurmuş olabileceğini söyledi.
(LEAD) N. Korea appears to have blown up inter-Korean liaison office in Kaesong: sources https://t.co/bZrKn5o8dP— Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 16, 2020
Nitekim Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan tek cümlelik açıklamada da "Kuzey Kore, (yerel saatle) 14.49'da Kaesong irtibat bürosunu havaya uçurdu" ifadesi kullanıldı.
BREAKING: The South Korean Ministry of Unification has confirmed that North Korea demolished the inter-Korean joint liaison office. Live details and updates: https://t.co/K4qOatjRXl— NK NEWS (@nknewsorg) June 16, 2020
Pyongyang da 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.
Diğer taraftan Kim Yo-jong, önceki gün, ordunun, Güney Kore'ye karşı 'gerekli adımları atması ve planlaması' için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.
Koreler arası yakınlaşma adımları sil baştan
Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.
Moon ve Kim, bu tarihi zirvenin ardından Mayıs 2018'te de bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.
İki lider, Eylül 2018'de Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim ortak bildiri yayımlamıştı.
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