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    Güney Kore: Kuzey Kore, irtibat bürosunu havaya uçurdu

    © AFP 2020 / Ed Jones
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore, yeniden 'düşman kardeşliğe' terfi ettirdiği Güney Kore ile çıkan broşür krizinde, iletişimi kesmekle kalmayıp irtibat bürosunu da yerle bir etti.

    Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore tarafına karşıt broşürler yollamasıyla başlayan ve Kuzey'in askeri harekat ihtimalini dahi masaya koyduğu krizde kuzey tarafının kızgınlığı yatışacak gibi durmuyor.

    Yarımadada yaklaşık 3 yıldır süren barış havasını yok etmesinden korkulan krizde gerilim yükselirken bu sabah Kuzey Kore'nin Güney sınırına yakın Kaesong şehrinden patlama sesleri geldi. Ardından askeri bir kaynak, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile olan iletişim ofisini havaya uçurmuş olabileceğini söyledi.

    Nitekim Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan tek cümlelik açıklamada da "Kuzey Kore, (yerel saatle) 14.49'da Kaesong irtibat bürosunu havaya uçurdu" ifadesi kullanıldı.

    Kim Yo-jong
    © AP Photo / Jorge Silva
    Kuzey Kore karşıtı bildiriler Kim'in kız kardeşini kızdırdı: Güney Kore ağır bedel öder
    Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong, 4 Haziran'da, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır" ifadesini kullanmıştı.

    Pyongyang da 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

    Kuzey Kore bayrağı
    © AA /
    Kuzey Kore, Güney ile iletişim kanallarını kesiyor
    Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

    Diğer taraftan Kim Yo-jong, önceki gün, ordunun, Güney Kore'ye karşı 'gerekli adımları atması ve planlaması' için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.

    Kim Yo-jong
    © AP Photo / Jorge Silva
    Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore’ye 'askeri harekat' tehdidi
    Bugün de Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore ordusu yaptığı açıklamada, Güney Kore'yi Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) asker göndermekle tehdit etti.

    Koreler arası yakınlaşma adımları sil baştan

    Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

    1 Mayıs Stadyumu
    © AFP 2020 / Ed Jones
    Güney Kore lideri, binlerce Kuzey Koreliye seslendi: 70 yıllık husumeti bitirelim
    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Nisan 2018'de iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

    Moon ve Kim, bu tarihi zirvenin ardından Mayıs 2018'te de bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

    İki lider, Eylül 2018'de Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim ortak bildiri yayımlamıştı.

     

    Etiketler:
    Patlama, irtibat bürosu, Kaesong, Kim Yo-jong, Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore, Kuzey Kore
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