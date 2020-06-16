Güney Kore: Kuzey Kore, irtibat bürosunu havaya uçurdu

Kuzey Kore, yeniden 'düşman kardeşliğe' terfi ettirdiği Güney Kore ile çıkan broşür krizinde, iletişimi kesmekle kalmayıp irtibat bürosunu da yerle bir etti.

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore tarafına karşıt broşürler yollamasıyla başlayan ve Kuzey'in askeri harekat ihtimalini dahi masaya koyduğu krizde kuzey tarafının kızgınlığı yatışacak gibi durmuyor.

Yarımadada yaklaşık 3 yıldır süren barış havasını yok etmesinden korkulan krizde gerilim yükselirken bu sabah Kuzey Kore'nin Güney sınırına yakın Kaesong şehrinden patlama sesleri geldi. Ardından askeri bir kaynak, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile olan iletişim ofisini havaya uçurmuş olabileceğini söyledi.

(LEAD) N. Korea appears to have blown up inter-Korean liaison office in Kaesong: sources https://t.co/bZrKn5o8dP — Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 16, 2020

Nitekim Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan tek cümlelik açıklamada da "Kuzey Kore, (yerel saatle) 14.49'da Kaesong irtibat bürosunu havaya uçurdu" ifadesi kullanıldı.

BREAKING: The South Korean Ministry of Unification has confirmed that North Korea demolished the inter-Korean joint liaison office. Live details and updates: https://t.co/K4qOatjRXl — NK NEWS (@nknewsorg) June 16, 2020

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong, 4 Haziran'da, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang da 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Diğer taraftan Kim Yo-jong, önceki gün, ordunun, Güney Kore'ye karşı 'gerekli adımları atması ve planlaması' için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.

Koreler arası yakınlaşma adımları sil baştan

Bugün de Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore ordusu yaptığı açıklamada, Güney Kore'yi Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) asker göndermekle tehdit etti.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Moon ve Kim, bu tarihi zirvenin ardından Mayıs 2018'te de bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider, Eylül 2018'de Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim ortak bildiri yayımlamıştı.