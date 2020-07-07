TikTok, Hong Kong'daki işlemlerini durdurdu

Dünyada en çok kullanılan video paylaşım uygulaması TikTok, Çin yönetiminin Hong Kong'daki işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Uygulamanın sahibi Çinli internet şirketi ByteDance tarafından yapılan açıklamada, Hong Kong'da 'yaşanan son gelişmelerin' ardından uygulama operasyonlarının durdurulduğunu duyurdu:

"Yaşanan son olayların ışığında, TikTok'un Hong Kong'daki uygulamasının işlemlerini durdurmaya karar verdik."

Karar, Çin yönetiminin Hong Kong'a ilişkin hazırladığı koyduğu ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe konmasından kısa süre sonra alındı.

TikTok, veri depolama politikalarına ilişkin iddialar nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

ABD yönetimi, uygulamanın kullanıcı bilgilerini Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile paylaştığını iddia ederken, ByteDance ise söz konusu iddiaları yalanlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, uygulamayla ilgili olarak "İnsanlar bu uygulamaları ancak özel bilgilerinin Çin Komünist Partisi'sinin elinde olmasını istiyorlarsa yüklemeliler" ifadelerini kullanmıştı.