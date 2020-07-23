Ailesini katleden Taliban militanlarını öldüren Afgan genç kız: Artık onlardan korkmuyorum ve tekrar savaşmaya hazırım

Afganistan’da evlerini basarak ailesini katleden iki Taliban militanını öldüren Qamar Gul, “Artık onlardan korkmuyorum ve onlarla tekrar savaşmaya hazırım” dedi.

Yaşadıklarının duyulmasının ardından dünya kamuoyunda ‘kahraman’ olarak karşılanan Qamar Gul, başından geçenleri anlattı.

Akrabasının evinde telefon aracılığıyla AFP haber ajansına konuşan 15-16 yaşlarındaki Gul, yaşadıklarını “Bana saldırabilecek herhangi bir militana karşı koymaya hazırdım” diye özetledi.

'Dehşete kapıldım ama sonra öfke baskın geldi'

Militanların gece yarısı evi bastıkları ve kapıyı zorladıkları sırada 12 yaşındaki kardeşi Habibullah ile birlikte uyuduğunu anlatan Gul, “Annem onları durdurmak için koştu ancak çoktan kapıyı kırmışlardı. Annemi ve babamı dışarı çıkarıp defalarca ateş ettiler. Dehşete kapıldım. Ancak saniyeler sonra öfke baskın geldi, evdeki silahı aldım, kapıya çıktım ve ateş ettim” dedi.

Lider olduklarını düşündükleri bir militanının karşı ateş açmaya çalıştığı sırada kardeşinin yardıma koştuğunu söyleyen genç kız, “Benden silahı aldı ve ateş etti. Militan yaralı bir şekilde kaçtı ancak daha sonra geri döndü” diye konuştu.

Ancak bu sırada köylülerin ve hükümete bağlı güçlerin gelmesi üzerine Taliban militanları uzun süren bir çatışmadan sonra bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Afghan teen #QamarGul said she is 'proud' of herself, during a meeting with Ghor’s Governor in #Chagcharan on Wednesday.



The 17-year-old reportedly shot dead two #Taliban militants with her father's AK-47, after they killed her parents during an attack on their home. pic.twitter.com/SjosJU7U4Z — Ruptly (@Ruptly) July 23, 2020

'Onlarla son bir kez konuşamadım'

Babasının nasıl ateş edileceğini öğrettiğini belirten Qamar Gul, “Ebeveynlerimin katillerini öldürdüğüm için gurur duyuyorum. Onları öldürdüm çünkü ailemi öldürdüler, ama ayrıca kardeşim ve benim için geri geleceklerini de biliyordum. Artık onlardan korkmuyorum ve onlarla tekrar savaşmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

Tek pişmanlığının anne ve babasına veda edememek olduğunu anlatan genç kız, “İki militanı öldürdükten sonra konuşmak için anne ve babamın yanına koştum ama nefes almıyorlardı. Çok üzgün hissettim. Onlarla son bir kez konuşamadım” dedi.

Ne olmuştu?

Ghor’da geçen hafta yaşanan olayda, 40 kadar Taliban militanı, Qamar Gul'un hükümet yanlısı olmakla suçladıkları babasını bulmak için köyü bastı. Militanlar adamı sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalışırken eşi onlara engel olmaya çalıştı, bunun üzerine militanlar çifti öldürdü.

Anne ve babasının öldürülmesine tanık olan Gul, evlerindeki AK-47 tüfekle militanlara karşılık verdi ve İki Taliban militanını öldürdü, bazılarını da yaraladı. Bölgenin Valisi Mohamed Aref Aber, Qamar ve erkek kardeşinin korumaya alınıp güvenli bir yere götürüldüğünü açıkladı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ‘ailesini acımasız bir düşmana karşı koruduğu’ için Gul’u övdü. Ülkenin önde gelen kadın hakları eylemcilerinden olan eski milletvekili Fawzia Koofi de genç kızın ve kardeşinin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Taliban, hükümete ya da askeri güçlere bilgi sağladıkları gerekçesiyle çok sayıda sivili öldürüyor.