Vietnam’ın popüler tatil kentinde 3 kişide virüs tespit edildi, 80 bin kişi tahliye ediliyor

Vietnamlı yetkililer, Da Nang kentinde yaşayan üç kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından çoğunluğu yerli turistlerden oluşan 80 bin kişiyi tahliye etme kararı aldı.

Asya ülkelerinde son günlerde artan koronavirüs vakaları ikinci dalga endişesi yaratırken, salgından en az etkilenen ülkelerden biri olan Vietnam da tedbirleri artırdı.

Popüler tatil kentlerinden olan Da Nang’da üç kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, yetkililer, çoğunluğu yerli turistlerden oluşan 80 bin kişiyi bölgeden tahliye etme kararı aldı. Ayrıca kentte bulunan üç hastanenin çevresinde yaşayan halka da evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.

Vietnam is evacuating 80,000 people -- mostly local tourists -- from the popular resort city of Da Nang after three residents tested positive for coronavirus, the government said. https://t.co/u8JadRSjjj — CNN International (@cnni) July 27, 2020

Tahliye dört gün sürecek, günde 100 uçuş yapılacak

Hastalardan birinin 57 yaşındaki bir erkek olduğu, yurt dışı seyahati yapmadığı ve son bir aydır Da Nang’da bulunduğu belirtildi. Diğer iki hasta ise bir gün sonra belirlendi.

Vakaların ortaya çıkmasının ardından Başbakan Nguyen Xuan Phuc, olası temaslar için takip yapılması ve şehir genelinde testler gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Dört gün sürmesi planlanan tahliye kapsamında Da Nang'dan bir günde 11 farklı kente yaklaşık 100 uçuş gerçekleştirilecek. Tahliye edilenler sadece iki eyalette, Bac Giang ve Bac Ninh’de karantinaya alınacaklar. Diğer eyaletlerde ise sağlık formu doldurulması istenecek.

Şimdiye kadar sadece 420 vaka saptandı

Vietnam cumartesi günü, nisan ayından bu yana ilk kez yerel bulaşı tespit edildiğini duyurmuştu.

Bugüne kadar sadece 420 vakanın görüldüğü Vietnam'da henüz koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Salgının başlangıcında hemen ve katı önlemler alan Vietnam, sınırlarını mart ayından kapattı. Karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetilirken, geçtiğimiz hafta sonu Da Nang’da yeni vakalar tespit edilir edilmez sosyal mesafe ve maske kuralları yeniden hayata geçirildi.