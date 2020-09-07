Filipinler Devlet Başkanı, trans kadını öldüren ABD askerini affetti

Jennifer Laude adlı trans kadını öldürdüğü için 2014 yılından bu yana cezaevinde tutulan ABD deniz piyadesi Joseph Scott Pemberton, geçen hafta ‘iyi hal gerekçesiyle erken salıverilme’ kararı verilmesinin ardından Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından affedildi.

Böylece 10 yıllık hapis cezasının sadece yarısını tamamlayan Pemberton’ın cezaevinden çıkmasının önünde hiçbir yasal engel kalmadı.

Duterte’nin Sözcüsü ve aynı zamanda Laude ailesinin avukatı olan Harry Roque, af kararını doğruladı. Roque, “Devlet Başkanı, Pemberton'ın kalan cezasını da sildi. Şimdi af sayesinde eve gidebilir” dedi.

© AFP 2020 / JAY DIRECTO Binlerce Filipinli, Jennifer Laude cinayetine tepki göstermiş ve 'adalet' çağrısıyla protestolar düzenlemişti.

Aile avukatlarından olan Virginia Suarez karara tepki gösterdi. Adalet sistemiyle alay edildiğini belirten Suarez, “Bu adaletsizliğin başka bir örneği, sadece Jennifer Laude ve ailesi için değil, Filipinler halkı için de büyük bir haksızlık. Bu, Filipinler’in egemenliğini ve demokrasisini gülünç bir duruma düşürdü” dedi.

İnsan hakları ve LGBTi örgütleri de karara tepki gösterdi.

Pemberton, 2014 yılının kasım ayında Olongapo kentinde bir barda Jennifer Laude ile tanışmış, genç kadınla birlikte olduktan sonra onu öldürmüştü. Mahkemeye çıkarılan Pemberton kandırıldığını ve kendini korumak için Laude’u öldürdüğünü iddia etmişti.

Pek çok Filipinli, ABD’nin ülkedeki askeri varlığını protesto ediyor.