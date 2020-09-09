Afganistan'da bombalı saldırı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı hedef aldılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'in, ülkenin başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada hedef alındıktan sonra zarar görmediği bildirildi.

İlk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin incelemeler devam ediyor.