Bir vatandaşının Kuzey Kore sularında öldürülmesi sonrası Güney Kore'de orduya talimat

Bakanlıkta çalışan bir vatandaşının Kuzey Kore sularında vurulup yakıldığını açıklayan Güney Kore'nin tepkisi dinmiyor. Öldürülen kişinin maddi durumundan ötürü Kuzey'e iltica etmeye çalışırken hedef olduğu da iddialar arasında.

Kuzey Kore'nin 2008'den bu yana ilk kez kendi sınırları içinde bir Güney Koreliyi öldürmesi olayına Seul'den sert yanıt geldi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin, kendi sularına giren 47 yaşındaki bir Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı çalışanını öldürmesini 'şoke edici' olarak niteledi, bu olayın hiçbir şekilde tolere edilemeyeceğini vurguladı.

Kuzeyli yetkililere tedbir çağrısı yapan Moon, orduya hazırlık durumunu artırma talimatı verdi, Kuzey Kore'yi 'insanlığa ve uluslararası normlarla uyuşmayan' bu eyleminden dolayı şiddetle kınadı.

Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: 2018'deki anlaşmayı ihlal etmese de ruhuna zarar verdi

Olayla ilgili açıklama yapan Güney Kore Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Suh Choo-suk, eylemin iki taraf arasında 2018 yılında imzalanan kapsamlı askeri anlaşmayı ihlal etmediğini ifade etti. Ancak sınırdaki gerginliği azaltmayı ve karşılıklı güven inşa etmeyi hedefleyen anlaşmanın ruhuna zarar verdiğinin altını çizdi.

Savunma Bakanlığı: Vurulduktan sonra yakıldı

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yasadışı balıkçılık faaliyetlerinin denetimi için görev başında olan ama pazartesi gününden beri kayıp olan yetkilinin Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında vurulduğu ve yakıldığı ortaya çıktı:

"Askeriyemizin kapsamlı istihbarat analizlerine göre, Kuzey Kore, sularında bulduğu adamı vurarak ve bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz bu vahşice eylemi sert şekilde kınamakta ve Kuzey Kore'yi izahat vermeye ve sorumluları cezalandırmaya sevk etmektedir."

Kuzey Kore sularına nasıl ve neden girdi?

Açıklama yapan başka bir yetkili ise öldürülen kişinin 2012 yılından beri aynı görevde olduğunu, bu sebeple coğrafyayı gayet iyi bildiğini söyledi.

Öldürülen kişinin Kuzey Kore sularına nasıl girdiğine dair net bilgi olmamakla beraber bazı yetkililer kötüleşen maddi durumundan dolayı Güney Kore'den kaçmaya çalışıyor olabileceğini öne sürdü.

Zira meslektaşlarının verdiği bilgilere göre öldürülen kişinin maddi sorunlar vardı, iflas başvurusunda bulunmayı düşünüyordu, iki çocuk babasıydı, birkaç ay önce boşanmıştı.