Kayıt
14:56 24 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Yeonpyeong Adası yakınlarında Güney Kore askerleri

    Bir vatandaşının Kuzey Kore sularında öldürülmesi sonrası Güney Kore'de orduya talimat

    © AFP 2020 / ED JONES
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 12
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1042906714_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_b2f92f6aaf4c9e59bdb28b0cd302ea5c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202009241042906225-moondan-sularina-giren-guney-koreliyi-olduren-kuzey-koreye-kinama-tolere-edilemez/

    Bakanlıkta çalışan bir vatandaşının Kuzey Kore sularında vurulup yakıldığını açıklayan Güney Kore'nin tepkisi dinmiyor. Öldürülen kişinin maddi durumundan ötürü Kuzey'e iltica etmeye çalışırken hedef olduğu da iddialar arasında.

    Kuzey Kore'nin 2008'den bu yana ilk kez kendi sınırları içinde bir Güney Koreliyi öldürmesi olayına Seul'den sert yanıt geldi. 

    Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin, kendi sularına giren 47 yaşındaki bir Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı çalışanını öldürmesini 'şoke edici' olarak niteledi, bu olayın hiçbir şekilde tolere edilemeyeceğini vurguladı.

    Kuzeyli yetkililere tedbir çağrısı yapan Moon, orduya hazırlık durumunu artırma talimatı verdi, Kuzey Kore'yi 'insanlığa ve uluslararası normlarla uyuşmayan' bu eyleminden dolayı şiddetle kınadı. 

    Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: 2018'deki anlaşmayı ihlal etmese de ruhuna zarar verdi

    Olayla ilgili açıklama yapan Güney Kore Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Suh Choo-suk, eylemin iki taraf arasında 2018 yılında imzalanan kapsamlı askeri anlaşmayı ihlal etmediğini ifade etti. Ancak sınırdaki gerginliği azaltmayı ve karşılıklı güven inşa etmeyi hedefleyen anlaşmanın ruhuna zarar verdiğinin altını çizdi.

    Savunma Bakanlığı: Vurulduktan sonra yakıldı

    Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yasadışı balıkçılık faaliyetlerinin denetimi için görev başında olan ama pazartesi gününden beri kayıp olan yetkilinin Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında vurulduğu ve yakıldığı ortaya çıktı:

    "Askeriyemizin kapsamlı istihbarat analizlerine göre, Kuzey Kore, sularında bulduğu adamı vurarak ve bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz bu vahşice eylemi sert şekilde kınamakta ve Kuzey Kore'yi izahat vermeye ve sorumluları cezalandırmaya sevk etmektedir." 
    Kuzey Kore sularına nasıl ve neden girdi? 

    Güney ve Kuzey Kore, karşılıklı nöbet noktalarının kaldırdı
    © REUTERS /
    Güney ve Kuzey Kore, karşılıklı nöbet noktalarının kaldırıldığını doğruladı
    7
    Açıklama yapan başka bir yetkili ise öldürülen kişinin 2012 yılından beri aynı görevde olduğunu, bu sebeple coğrafyayı gayet iyi bildiğini söyledi.

    Öldürülen kişinin Kuzey Kore sularına nasıl girdiğine dair net bilgi olmamakla beraber bazı yetkililer kötüleşen maddi durumundan dolayı Güney Kore'den kaçmaya çalışıyor olabileceğini öne sürdü. 

    Zira meslektaşlarının verdiği bilgilere göre öldürülen kişinin maddi sorunlar vardı, iflas başvurusunda bulunmayı düşünüyordu, iki çocuk babasıydı, birkaç ay önce boşanmıştı.

    Etiketler:
    Öldürme, Yakma, Balıkçılık, su, Güney Kore, Kuzey Kore, Seul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Doğa kategorisinde birincilik kazanan Joseph Cheires'in Gray Whale Plays Pushing Tourists isimli fotoğrafı
    2020 yılının en iyi drone fotoğrafları
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet