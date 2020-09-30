Azerbaycan, Ermenistan’a ait S-300 sistemini imha etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Hocalı bölgesindeki Şuşakend’de gerçekleşen çatışmalar sırasında Ermenistan’a ait S-300 füze savunma sistemi etkisiz hale getirildi.

Diğer yandan bu sabah Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan da gece saatlerinde Hankendi’de Azerbaycan’a ait iki insansız hava aracının vurulduğunu açıkladı.

Erivan’ın hava sahasını koruyan S-300 sistemi Dağlık Karabağ bölgesine gönderilmişti.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.