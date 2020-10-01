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    Avustralya’nın Sydney kentinde, bebek bekleyen Rana Elasmar isimli Müslüman kadın, kendisi gibi başörtülü arkadaşlarıyla kafede otururken bir erkeğin saldırısına uğradı.

    Avustralya’da Müslüman hamile kadına saldıran kişiye 3 yıl hapis cezası

    © DHA /
    Asya & Pasifik
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    https://tr.sputniknews.com/asya/202010011042950129-avustralyada-musluman-hamile-kadina-saldiran-kisiye-3-yil-hapis-cezasi/

    Avustralya’nın Sydney kentinde, geçen yıl bebek bekleyen Rana Elasmar isimli başörtülü Müslüman kadına saldıran Stipe Lozina 3 yıl hapis cezasına çarpıtıldı.

    Geçen yıl başörtülü hamile kadına tekmeli tokatlı saldıran Stipe Lozina bugün hakimin karşısına çıktı.

    Hukuki yardımı reddedip mahkemede kendi savunmasını kendi yapmak isteyen Lozina, Avustralya medyasına göre, tutarsız birçok açıklamada bulundu.

    Hakimin, şizofreni teşhisi konduğunu ve "akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini' belirttiği Lozina, ırkçı sözler sarf ettikten sonra duruşmadan çıkarıldı.

    Islah memuru, kendisine cezasının onsuz verileceğini söylediğinde, Lozina "Umurumda değil' dedi.

    ‘Dini önyargılarla körüklendi’

    Duruşmada saldırının ‘dini önyargılarla körüklediği’ belirtildi. Savcılar, saldırıyı gerçekleştirmeden önce, Lozina'nın masaya yaslanıp, “Siz Müslümanlar annemi mahvettiniz” diye bağırdığını anlattı.

    3 yıla hapis cezasına çarpıtılan Lozina, 2022 yılında şartlı tahliyeye serbest bırakılabilir.

    ‘En 14 kez vurmuş’

    Avustralya'da ciddi tepkilere neden olan olayın görüntülerinde, saldırganın diğer müşterileri onu uzaklaştırmadan en az 14 kez hamile kadına vurduğu görülüyor.

    Görüntüleri 'belirgin bir şekilde hasta' bir adamın, 'kötü ve üzücü' bir saldırısı olarak nitelendiren Hakim Christopher Craigie, "Bu saldırı hem kurbana hem de doğmamış bebeğe ciddi zarar verme potansiyeline sahipti" dedi.

    Hafif yaralamayla saldırıyı atlatıp erkek çocuk doğuran Elasmar'ın mahkemede, o zamandan beri kalıcı bir travmadan mustarip olduğu, kamuya açık alanlara çıkmaktan korktuğu belirtildi.

    Kurban: İslamofobi ve kadına yönelik şiddet sona ermeli

    Eylül ayında mahkemede konuşan Elasmar ise dini nedenlerle hedef alındığını, o zamanlar hem bebeğinin hem de kendi hayatı için endişe ettiğini belirterek, "Eğer kimse müdahale etmeseydi, öldürülebilirdim" dedi.

    Bilinçli bir karar verip karnımı yumruklarından uzaklaştırdım. Bebeğimi korumak istedim” diyen kadın, “Bir anne olarak düşündüğün ilk şey, bebeği korumak" ifadelerini kullandı.

    Elasmar, "İslamofobinin sona ermesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddetin sona ermesi gerekiyor" diye konuştu.

    Kadının eşi: Kurban suçlunun yatacağı cezadan daha çok etkide kalacak

    The Guardian'ın aktardığına göre kadının eşi Azzam Elasmar ise bugün mahkeme binasının önünde yaptığı açıklamada, eşinin suçlunun yatacağı süreden çok daha fazla saldırının etkisinde kalacağını belirterek, "Saldırganın hala agresif davranışlar sergilemesi ve çabuk sinirlenmesi endişe verici" dedi.

    Verilen cezanın yetersiz olduğunu da vurgulanan Azzam Elasmar, böyle bir adamın iki yıl sonra sokaklara salınmasının herkes tehlike oluşturacağını ifade ederek, "Bu adam kesinlikle tekrar suç işleyebilir" dedi.

    O zaman 38 haftalık hamile olan 32 yaşındaki Rana Elasmar’ın bir kafede kendisi gibi başörtülü arkadaşlarıyla oturduğu masaya yaklaşan 44 yaşındaki Lozina, para istemişti. Lozina, Elasmar’ın Hayır’ yanıtı alınca, tekmelerle ve yumruklarla hamile kadına saldırmıştı.

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    Etiketler:
    Stipe Lozina, Avustralya, Sydney, Ceza, Hapis, Rana Elasmar
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