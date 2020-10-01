Avustralya’da Müslüman hamile kadına saldıran kişiye 3 yıl hapis cezası

Geçen yıl başörtülü hamile kadına tekmeli tokatlı saldıran Stipe Lozina bugün hakimin karşısına çıktı.

Hukuki yardımı reddedip mahkemede kendi savunmasını kendi yapmak isteyen Lozina, Avustralya medyasına göre, tutarsız birçok açıklamada bulundu.

Hakimin, şizofreni teşhisi konduğunu ve "akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini' belirttiği Lozina, ırkçı sözler sarf ettikten sonra duruşmadan çıkarıldı.

Islah memuru, kendisine cezasının onsuz verileceğini söylediğinde, Lozina "Umurumda değil' dedi.

‘Dini önyargılarla körüklendi’

Duruşmada saldırının ‘dini önyargılarla körüklediği’ belirtildi. Savcılar, saldırıyı gerçekleştirmeden önce, Lozina'nın masaya yaslanıp, “Siz Müslümanlar annemi mahvettiniz” diye bağırdığını anlattı.

An Australian man who punched and stomped on a pregnant woman in a suspected Islamophobic attack has been jailed for three years.https://t.co/No38tOxsz7 — BBC News India (@BBCIndia) October 1, 2020

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3 yıla hapis cezasına çarpıtılan Lozina, 2022 yılında şartlı tahliyeye serbest bırakılabilir.

‘En 14 kez vurmuş’

Avustralya'da ciddi tepkilere neden olan olayın görüntülerinde, saldırganın diğer müşterileri onu uzaklaştırmadan en az 14 kez hamile kadına vurduğu görülüyor.

Görüntüleri 'belirgin bir şekilde hasta' bir adamın, 'kötü ve üzücü' bir saldırısı olarak nitelendiren Hakim Christopher Craigie, "Bu saldırı hem kurbana hem de doğmamış bebeğe ciddi zarar verme potansiyeline sahipti" dedi.

Hafif yaralamayla saldırıyı atlatıp erkek çocuk doğuran Elasmar'ın mahkemede, o zamandan beri kalıcı bir travmadan mustarip olduğu, kamuya açık alanlara çıkmaktan korktuğu belirtildi.

Rana Elasmar is one strong woman. Ten months after she was the target of a vicious assault and racial abuse in a Parramatta cafe, the Sydney mother speaks out about violence against Muslim women and Islamophobia. https://t.co/Hxkts3tFfH — Ava Benny-Morrison (@avabmorrison) September 4, 2020

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Kurban: İslamofobi ve kadına yönelik şiddet sona ermeli

Eylül ayında mahkemede konuşan Elasmar ise dini nedenlerle hedef alındığını, o zamanlar hem bebeğinin hem de kendi hayatı için endişe ettiğini belirterek, "Eğer kimse müdahale etmeseydi, öldürülebilirdim" dedi.

“Bilinçli bir karar verip karnımı yumruklarından uzaklaştırdım. Bebeğimi korumak istedim” diyen kadın, “Bir anne olarak düşündüğün ilk şey, bebeği korumak" ifadelerini kullandı.

Stipe Lozina sentenced to three years' jail for bashing pregnant woman at Parramatta café https://t.co/O4MShm9EVr This lowlife deserved a MINIMUM 5years jail time. — Analyticmessenger (@JohnZim84523679) October 1, 2020

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Elasmar, "İslamofobinin sona ermesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddetin sona ermesi gerekiyor" diye konuştu.

Kadının eşi: Kurban suçlunun yatacağı cezadan daha çok etkide kalacak

The Guardian'ın aktardığına göre kadının eşi Azzam Elasmar ise bugün mahkeme binasının önünde yaptığı açıklamada, eşinin suçlunun yatacağı süreden çok daha fazla saldırının etkisinde kalacağını belirterek, "Saldırganın hala agresif davranışlar sergilemesi ve çabuk sinirlenmesi endişe verici" dedi.

Man who bashed pregnant Muslim woman in Sydney cafe jailed for at least two years https://t.co/sgjBmHJgZc — Guardian news (@guardiannews) October 1, 2020

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Verilen cezanın yetersiz olduğunu da vurgulanan Azzam Elasmar, böyle bir adamın iki yıl sonra sokaklara salınmasının herkes tehlike oluşturacağını ifade ederek, "Bu adam kesinlikle tekrar suç işleyebilir" dedi.

O zaman 38 haftalık hamile olan 32 yaşındaki Rana Elasmar’ın bir kafede kendisi gibi başörtülü arkadaşlarıyla oturduğu masaya yaklaşan 44 yaşındaki Lozina, para istemişti. Lozina, Elasmar’ın Hayır’ yanıtı alınca, tekmelerle ve yumruklarla hamile kadına saldırmıştı.