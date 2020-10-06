Salgında doğum oranının daha da düşmesinden endişelenen Singapur'dan yeni teşvik

Kovid-19 salgının başlamasından beri 27 kişinin öldüğü Singapur’da hükümet salgının ekonomik etkisini azaltmak için yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Bebek sahip olmak isteyip de koronavirüsten dolayı planlarını erteleyen çiftlere bebek sahibi olurlarsa ek bir ödeme yapılacak.

Singapur, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için bir dizi yeni önlem almaya başlayacağını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, hükümetin pandemiden daha güçlü çıkma stratejisini içeren teklifi parlamentoya sundu.

Toparlanmanın kolay olmayacağını kaydeden Keat koronavirüsten kaynaklanan belirsizlik ve ekonomik durgunlukla boğuşan birçok işletme, işçi ve aile olduğunu hatırlattı; hükümetin salgının toplumsal ve ekonomik sonuçlarının üstesinden gelmesi gerektiğini söyledi.

Singapore proposes paying citizens to have more babies https://t.co/RVZvvBiR8p — The Independent (@Independent) October 6, 2020

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'Birçok çift salgından dolayı bebek sahip olma planını erteledi'

Halihazırda doğum oranının en düşük olduğu yerlerden biri olan ülkede "Kovid-19 nedeniyle istekli birçok çiftin ebeveyn olma planlarını ertelediğine dair geri bildirim aldık" diyen Başbakan Yardımcısı şöyle devam etti:

"Bu tamamen anlaşılabilir bir şey, özellikle gelirleri konusunda belirsizlik yaşıyorlarsa. Bu yüzden bu dönemdeki harcamalarda yardımcı olmak amacıyla yeni doğan bebekler için bir defaya mahsus ek destek sağlayacağız."

Var olan yardıma ek

Bu ödeme, 'Bebek İkramiyesi Nakit Para Hediyesi' olarak bilinen 7 bin 330 ABD dolarlık yardıma ek olarak yapılacak.

Keat, ödenecek parayla ilgili daha fazla detayların daha sonra açıklanacağını da ekledi.

Aynı zamanda hükümette maliye bakanı görevini de yapan Keat, ailelerin pandemiyle başa çıkmaları için daha fazla destek sağlama ve daha fazla bebek sahip olma yaklaşımı içinde olduklarını vurguladı.

Keat, "Sağlık alanında ve küresel ekonomik gelişmelere uygun olarak gerekirse verilen desteklerde değişikliğe gideceğiz. Umarım işletmeler, işçiler ve aileler gelecek aylarda bu kaynaklardan iyi şekilde faydalanırlar" dedi.

Yıl erken aylarında, salgının başlamasından bu yana 57 bin 819 vaka tespit edilirken sadece 27 kişi hayatını kaybetti.