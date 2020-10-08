Hırsızlar, Mao'nun şiirlerinin bulunduğu milyonlarca dolarlık parşömeni ikiye bölüp 64 dolara satmış

Hong Kong'da Çin Komünist Partisi ve Çin'in kurucusu Mao Zedong'a ait milyonlarca dolar değerindeki çalıntı parşömen, ikiye bölünmüş olarak bulundu.

Hırsızlar, geçen ay, milyonlarca dolar değerinde olduğu belirtilen ve Çin'in kurucusu Mao Zedong'a ait parşömeni bir sanat koleksiyoncusunun evinden çaldı.

BBC'nin haberine göre, Mao'nun el yazısıyla yazılmış şiirlerinin bulunduğu parşömeni hırsızlardan satın alan kişi, olayın farkına varmasının ardından polise başvurdu.

Stolen Mao Zedong scroll worth millions found cut in half https://t.co/z3Moe18KeG — BBC News (World) (@BBCWorld) October 8, 2020

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Alıcı, çalınan Mao'ya ait 2.8 metre uzunluğundaki ikiye bölünmüş parşömeni, Hong Kong polisine teslim etti.

'Uzun olduğunu düşünmüşler, kesmişler'

Hong Kong polisinin kıdemli müfettişi Tony Ho, kimin parşömeni kestiğinin belli olmadığını belirterek, "Birileri parşömenin çok uzun olduğunu düşünmüş... Gösterilmesi ve sergilenmesinin zor olacağını düşünmüş. İşte bu yüzden ikiye bölmüşler" dedi.

Koleksiyoncu: Kesinlikle etkilendi

Koleksiyoncu Fu Chunxiao ise 'orijinal parçanın kesinlikle etkilendiğini' vurgulayarak, “İki parçaya ayrıldığını görmek çok üzücüydü” diye konuştu.

Polis, hırsızların yaklaşık 300 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen parşömeni sadece 64 dolara sattığını açıkladı.

Toplam değeri yaklaşık 645 milyon doları bulan soygun yapmışlar

Hırsızların, koleksiyoncunun evinden parşömenlerle birlikte Mao'nun antika pulları, bakır paraları ve diğer kaligrafi parçalarının yer aldığı toplam değeri yaklaşık 645 milyon doları bulan soygun yaptığı belirtiliyor.

Hırsızlık olayına karışan iki kişiyle birlikte alıcı da "çalıntı malı satın almak" suçundan gözaltına alındı.