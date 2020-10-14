Kırgız lider Ceenbekov, Caparov'un başbakanlık kararnamesini parlamentoya iade edecek

Kırgızistan parlamentosu, 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonucunu kabul etmeyen taraftarlarınca cezaevinden çıkarılan ve 'geçici başbakan' ilan edilen eski Ata Yurt Partisi Milletvekili Sadır Caparov'un başbakanlığını ve kabinesini 10 Ekim'deki oylamayla resmen onaylamıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre Sooronbay Ceenbekov, parlamentodan onaylandıktan sonra önüne gelen başbakanlık kararnamesini imzalamayacak.

Ceenbekov, Caparov'la yaptığı görüşmede hakkındaki başbakanlık kararnamesini parlamentoya iade edeceğini söyledi.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra protestolar başlamış, binden fazla kişi yaralanmıştı. 6 Ekim gecesi ise protestocular Devlet Başkanlığı Sarayı'na girmiş ve eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev hapishaneden çıkarılmıştı.

Daha sonra Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Başbakan Boronov istifa etmiş ve ülkede iki koordinasyon kurulu oluşturulmuştu. Cezaevinden çıkarılan eski milletvekili Sadır Caparov, milletvekillerin kendisini geçiçi başbakanlık görevine getirdiğini savunmuş, başbakanlık binasına girmişti.

Ceenbekov, olaylar nedeniyle 9 ve 12 Ekim'de olağanüstü hal kararı almıştı.