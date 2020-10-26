Pakistan, Fransa’nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı başlattığı kampanyalar ve Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılmasıyla ilgili Fransa’nın İslamabad Büyükelçisi’nden izahat istediğini açıkladı.
Dışişleri sözcüsü, "Pakistan, ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan sistematik İslamofobiyi kınıyor" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty’nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirmişti.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Fransa'da Hz. Muhammed karikatürlerinin kamu binalarının dış cephelerine yansıtılmasını eleştirerek, "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleriyle tepki göstermişti.
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