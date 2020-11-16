Rus barış güçleri Laçin koridorunda patlayıcı temizleme çalışmalarına başladı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın aktardığına göre, Polyuhoviç, “Şu anda cenaze değişimi yürütülüyor, yol patlayıcılardan, patlamamış olan mühimmatlardan temizleniyor. Yol Stepanakert’e geri dönmek isteyen göçmenlerin dönüşü için hazırlanıyor” dedi.

Polyuhoviç, askerlerin Karabağ’a dönen konvoyların güvenliğini sağlamak için hazır durumda olduğunu ifade etti.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’ın dört bir yanında mühendislik keşif çalışmaları ile yollardaki patlayıcı temizleme çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, zarar görmüş olan askeri teçhizatlardaki patlayıcıların temizlendiği ve teçhizatların kamuya açık yollardan uzağa çekildiği de ifade edildi.

Açıklamada, “Stepanakert’te trafiğin düzeni, sivil altyapı binalarına ve konutlara elektrik ve su hizmeti yeniden sağlandı” ifadeleri kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.