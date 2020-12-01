Afganistan'da savaş suçu raporunun şokundaki Avustralya Taliban'ın protez bacağıyla bira içen asker fotolarıyla yüzleşti

Avustralya'da Afganistan'da görev yapan askerlerin bir kısmının 39 siville esiri kasten katlettiğine dair raporun şoku yaşanırken, bu kez askerlerin ölü Taliban militanının protez bacağından bira içmelerinin görüntüleri ortaya çıktı.

The Guardian Australia'nın yayımladığı görüntülerde, Afganistan'da Avustralya özel kuvvetlerinin barında askerlerin bir Taliban militanına ait olduğu belirtilen protez bacakla eğlendikleri ve protezi bira içmek için kullandığı görülüyor.

Haber, üst rütbeli bir askerin protez bacağı kafaya dikerek bira içtiği ve korsan bayrağı asılı duvarın önünde iki askerin bira ve protez bacakla poz verdikleri fotoğraflar eşliğinde dünyaya duyuruldu. Gazete, protezi kafaya dikerek bira içen askerin hala Avustralya ordusunda görev yaptığını belirtti.

#EXCLUSIVE: Photo reveals Australian soldier drinking beer out of dead Taliban fighter's prosthetic leg https://t.co/ub6ZAI43bb — Guardian Australia (@GuardianAus) December 1, 2020

Fotoğraflar, Afganistan'ın Uruzgan eyaletinin başkenti Tarin Kot'ta Avustralyalı askerlerin yasadışı biçimde kurduğu ve Fat Lady’s Arms (Şişman Hatunun Kolları) adını verdikleri bara hakim olan haydut haleti ruhiyesini gözler önüne seriyor.

#AustralianArmy #Atrocitiesfromaussies #Australia New photos revealed showing "brave Aussies" drinking beer from a Taliban Fighter's Prosthetic Leg. Who MUST apologize @ScottMorrisonMP ? This is surely NOT a civilized country. The Humanity is waiting your humble apology. NOW. pic.twitter.com/5dz1MLPXLO — Greece-China Gate (@Greece_ChinaFG) December 1, 2020

Protez bacağın Nisan 2009'da Avustralya askerlerine saldırırken öldürülen Taliban militanlarından birine ait olduğu kaydedildi.

Gazeteye konuşan askerler, ölümüne içme alemlerinden üst rütbeli subayların haberdar olduğunu söyledi. Bir asker, özel kuvvetlerin nereye gitseler beraberlerinde protez bacağı götürdüğünü anlattı. Daha sonra bacağın Almanya'nın imparatorluk ve Nazi dönemindeki askeri nişanı Demir Haç ile birlikte tahta bir plakete yerleştirildiği ve Almanca 'Das Boot' yazıldığı belirtildi.

Dört yıllık bir araştırmanın sonucunda Avusturalya askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair kanıtlara yer veren raporun yayımlanmasının ardından basına yansıyan fotoğraflar, Avustralya kamuoyundaki moral bozukluğunu ve ahlaki sorgulamayı artırdı.

2005-2016 arasında aralarında çocukların da olduğu en az 39 yasadışı öldürmeyi belgeleyen raporda askerlerin davranış normlarına yaygın şekilde saygısızlık gösterdiği bildiriliyor ki, bu durum Fat Lady’s Arms fotoğraflarında da gözleniyor.

Afganistan hükümetinden 'soruşturmanın ortaya çıkardığı görevi kötüye kullanma' nedeniyle özür dilemek ve 13 askeri ordudan ihraç etmekle yetinen ve herhangi bir yargı süreci başlatmayan Avustralya hükümeti, diline düştüğü Çin'in karşısında son fotoğraflarla çok zor durumda kaldı.

Raporun yayımlanmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, elinde kuzu tutan Afgan çocuğun boğazına bıçak dayayan Avustralyalı asker fotomontajını "Korkma, barış getirmeye geliyoruz" altyazısı eşliğinde paylaşmıştı. Çinli sözcü paylaşımına "Afgan sivillerle esirlerin Avustralyalı askerler tarafından öldürülmesi şok edici. Bu tür eylemleri şiddetle kınıyor ve askerlere hesap sorulması çağrısı yapıyoruz" mesajını eklemişti.

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

Bunun üzerine Avustralya Başbakanı Scott Morrison, paylaşımın silinmesini hem Pekin'den hem de Twitter'dan talep etti.

"Avustralya, bu çirkin iş için Çin hükümetinden özür talep ediyor" açıklamasını yapan Başbakanı Morrison, 'son derece çirkin" paylaşımın hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini ve Çin hükümetinin utanç duyması gerektiğini' savundu.

Twitter paylaşımı 'hassas' diye nitelemekle yetinip silmeyi reddederken, Çin de Avustralya Büyükelçiliği üzerinden Morrison hükümetine sert bir yanıt verdi.

'Dikkatini askerlerin işlediği suçlardan başka yöne çevirme çabası'

Çin elçiliği açıklamasında, Avustralya'nın Pekin'i suçlayarak iki şeyi amaçladığı, birincisinin, bazı Avustralya askerlerinin işlediği korkunç zulümden kamuoyunun dikkatini başka yöne çevirmek, ikincisinin, kötüleşen ikili ilişkilerden Çin'i sorumlu tutmak olduğu dile getirildi.

"Bir başka amaç da içerideki milliyetçiliği körükleme girişimi olabilir" denilen açıklamada, Avustralya'ya 'Afganistan'da Avustralya askerleri tarafından işlenen suçlarla yüzleşmesi, sorumluları cezalandırması ve kurbanlar için adaleti sağlaması' çağrısı tekrarlandı.