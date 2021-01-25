Güney Kore'de kadın vekile cinsel tacizde bulunan Adalet Partisi lideri görevden alındı

Muhafazakar toplum yapısının kırılamadığı, taciz ve gizli kamera pornosunun çok yaygın olduğu Güney Kore'de Adalet Partisi lideri Kim'in cinsel taciz suçları ortaya çıktı. Partisinden bir kadın vekili taciz ettiğini itiraf eden Kim "Herkesten tekrar özür dilerim. Kaba cinsel dürtülerimi değiştirmek için çok çalışacağım" dedi.

Güney Kore'de Adalet Partisi lideri Kim Jong-cheol, partisinden bir kadın milletvekiline cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle görevden alındı.

Yonhap'ın haberine göre, Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bae Bok-joo, düzenlediği basın toplantısında kendisine Genel Başkan Kim'in 15 Ocak'ta milletvekili Jang Hye-young'a cinsel tacizde bulunduğunun bildirildiğini açıkladı. Soruşturmanın ardından taciz olayını itiraf eden Kim'in görevine parti disiplin kurulu tarafından son verildi.

En genç vekillerden olan 33 yaşındaki mağdur Jang ise yaptığı açıklamada, "Cinsel şiddetin ortadan kaldırılması için birlikte çalıştığım kendi partimizin başkanı tarafından insanlık haysiyetimin aşağılanması büyük bir şok ve acı verici oldu" ifadesini kullandı.

Kim de "Mağdurla bedensel temas kurarak, mağdurun ne istediği ne de rıza gösterdiği bariz bir cinsel taciz eyleminde bulundum" dedi. Kim, partiye kendisini en ağır şekilde cezalandırması çağrısında bulunarak "Mağdurdan ve Adalet Partisi'ni destekleyen herkesten tekrar özür dilerim. Kaba cinsel dürtülerimi değiştirmek için çok çalışacağım" diye konuştu.

Cinsiyet eşitliğini savunan sol görüşlü Adalet Partisi'nin mecliste 6 milletvekili bulunuyor.

Ekonomisinin durumuna ve özellikle teknoloji açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olmasına rağmen Güney Kore'de ataerkillik ve taciz hâlâ büyük bir sorun.

Ancak son yıllarda Hollywood'da başlayan #MeToo (Ben De) hareketinin etkisiyle tacizler daha çok dile getirilmeye başlandı.

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon geçen yıl cinsel tacizle suçlanmasının ardından intihar etmişti.

'Güney Kore'nin Obama'sı' (Eski ABD Başkanı Barack Obama) olarak anılan ama sekreterine tecavüz etmekle suçlanan Güney Chungcheong Valisi Ahn Hee-jung da Mart 2018'de istifa etmişti.