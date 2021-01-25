Hindistan ile Çin arasında ihtilaflı Sikkim sınırında çatışma

Çin ve Hint askerlerinin, sınır bölgesinde bir kez daha çatışmaya girdiği ileri sürüldü. Her iki taraftan da yaralıların olduğu bildirildi.

Çin ile Hindistan arasında geçen yıl nisanda başlayan ve haziranda ölümcül çatışmalara yol açan sınır anlaşmazlığı yine tetiklendi.

Hint basınında yer alan haberlerde, askerlerin, üç gün önce Hindistan'ın Nepal ve Butan arasındaki ihtilaflı sınır bölgesi Sikkim'in kuzeyindeki Naku La geçidinde çatıştığı, her iki taraftan da yaralıların olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan ordusu 'küçük bir olayın yaşandığını' ve 'meselenin çözüldüğünü' duyurdu.

Taş ve sopalarla çatışmışlardı

Çin ile Hindistan, dünyanın en uzun itilaflı sınırını paylaşıyor. İki taraf da çeşitli bölgelerde hak iddia ediyor. Çin ve Hint askerleri, 2020 Haziran'ında sınırın kuzeybatısındaki Ladak bölgesinde bulunan Galvan Vadisi'nde çatışmış, olayda 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin ordusu ise olayda can kaybı olduğunu doğrulamış ama sayıları paylaşmamıştı.

Haziran ayındaki çatışmanın ilginç noktası ise hiç ateşli silahın kullanılmamış olmasıydı. İki tarafın askerleri taşlarla ve sopalarla birbirine saldırmıştı.

İki ülke arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ve Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

© Fotoğraf : BBC Sikkim bölgesi Bhutan ve Nepal arasında yer alıyor

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.