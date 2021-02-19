Global Times: 'Çin Myanmar darbesini destekledi' söylentisinin arkasında Batı ülkelerinin yalanları var

Myanmar'da gerçekleşen askeri darbenin ardından, batı medyası tarafından 'darbenin arkasında Çin'in yer aldığına dair' çok sayıda analiz yayınlanmıştı.

Çin Komünist Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Global Times ise, söz konusu iddiaları, yayınladığı bir görüş yazısıyla yalanladı.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Güneydoğu Asya Çalışmaları Direktörü Xu Liping imzalı yazıda, "Ülke içinde ve dışında çok sayıda insan, Çin'i Myanmar'ın iç işlerine karışmakla suçladı. Daha kötüsü, bazıları Çin'in 'siber güvenlik duvarı oluşturması için Myanmar ordusuna teknik destek sağladığını söyledi. Bu söylentilerin arkasında Batı ülkelerinin yalanları ve manipülasyonları var" ifadelerine yer verildi.

'Batı'nın Çin hakkında söylenti çıkarmak için Myanmar'ı kullanma taktiği boşa çıkacak' başlıklı yazıda, batı medyası tarafından öne sürülen söz konusu iddiaların Myanmar medyası ve kamuoyunda da karşılık bulmadığı belirtildi.

'Batı ülkelerinin hamleleri yıkıcı'

Yazıda ayrıca, öne sürülen bu iddiaların Myanmar için yıkıcı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Myanmar'daki siyasi kargaşa bağlamında, Batı ülkelerinin Çin karşıtı duyarlılıkları yutturma hamleleri yıkıcı. Ülkenin iç durumunu kötüleştirecekler ve Myanmar'ın mevcut siyasi çıkmazdan çıkmasına yardım etmeyecekler. Çin karşıtı duyarlılığı körüklemek, batılı ülkelerin övündükleri demokratik değerlerine tamamen aykırı.

Myanmar'daki durum, mevcut Batılı modellerle pek açıklanamaz. Batılı ülkeler, kendi çıkarları uğruna Çin'i lekelemek yerine Myanmar'da barış ve istikrarı sağlamak için hamleler yapsa iyi olur."

Yazıda ayrıca, Çin yönetiminin Myanmar'da kaosun devam etmesini istemediği ifade edildi ve 'bütün tarafların hukukun üstünlüğüne saygı göstermesini ve yasal çerçeve içerisinde uzlaşmasını umduğu belirtildi.