Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara karşı gerçek mermi kullandı: 13 ölü

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanarak müdahale etmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda yer alan grupların açıklamalarında, bugünkü gösterilerde güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 10 olarak açıklanan ölü sayısının 13' yükseldiği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, Mandalay'da 7 kişinin, Yangon, Magway ve Myingyan şehirlerinde ise toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Protestoculardan bazılarına keskin nişancıların ateş ettiği öne sürülürken, Myingyan'da yaşamını yitiren protestocunun 14 yaşında olduğu açıklandı.

Yangon'da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbedenin ardından yaklaşık 300 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında yer alan 19 yaşındaki protestocu kızın sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları büyük tepkilere yol açtı.

This 19 years old girl has been shot to dead by military few hours ago while she was protesting anti-coup peacefully in #Mandalay #Myanmar pic.twitter.com/w6rQhKvCvN — Htoo Tay Zar (@tayzar44) March 3, 2021

​Protestocuların sosyal medyada paylaştığı videolarda güvenlik güçleri, bazı cesetleri askeri araçlara taşırken görüldü.

#Mar3Coup Monywa. WATCH how Myanmar police drag away the bodies of dead protestors. #WhatsHapppeningInMyanmar pic.twitter.com/TYUUbJ0Kv1 — Shafiur Rahman (@shafiur) March 3, 2021

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

28 Şubat'ta Yangon şehrindeki protestolara güvenlik güçleri, gerçek mermi ve el bombası kullanarak müdahalede bulunmuş ve BM'nin açıklamasına göre, bir günde 18 protestocu hayatını kaybetmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.