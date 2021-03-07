Japonya’da Pfizer-BioNTech aşısı kaynaklı ikinci ciddi alerji vakası 

Japonya'da bir kadının Kovid-19 aşısı olduktan sonra anafilaksi olarak bilinen ciddi bir alerjik reaksiyon geliştirdiği bildirildi.

Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir vatandaşın Pfizer-BioNTech aşısı uygulandıktan sonra anafilaksi olarak bilinen ciddi bir alerjik reaksiyon geliştirdiği, bunun ülkede ortaya çıkan ikinci vaka olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 30'lu yaşlardaki bir kadının Pfizer-BioNTech aşısı uygulandıktan 25 dakika sonra ateş, kaşıntı, boğaz şişmesi, nefes almada güçlük ve kan basıncının düşmesi gibi alerjik reaksiyon gösterdiği, ilaç verilmesinin ardından bu semptomların azaldığı belirtildi.

Hastanın alerjik reaksiyona neden olabilecek sağlık sorunlarının bulunmadığına vurgu yapılan açıklamada, bunun yapılan aşı ile bağlantılı olabileceği kaydedildi.

Pfizer-BioNTech aşısı ile aşılandıktan sonraki ilk anafilaksi vakası 5 Mart'ta yine Japonya'da ortaya çıkmıştı. Daha önce astım ve tiroit gibi kronik sağlık sorunları olan 30-40 yaşları arasındaki kadın aşılandıktan sonra alerjik reaksiyon geliştirmişti.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, 2 Mart’ta Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduktan sonra yaşamını yitiren yaşlı bir kadının ölümünün Pfizer-BioNTech aşısı ile bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Japonya'da Kovid-19'a karşı aşılama 14 Şubat’ta başlamıştı. Hükümet 157 milyon kişiye yetebilecek 310 milyon aşıyı Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş etmişti.