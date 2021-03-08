Güney Kore: Koronavirüs aşısıyla ölümler arasında bağlantı yok

Güney Kore, yapılan incelemelerin ardından koronavirüs aşısıyla son dönemde yaşanan ölümler arasında hiçbir bağlantı bulunamadığını açıkladı. Öte yandan, ülkede bulunan kaçak işçiler arasındaki vaka artışları nedeniyle 100 bine yakın kişinin test edileceği öğrenildi.

Güney Koreli sağlık yetkilileri, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısından sonra sağlık durumları kötüleşen ve hayatını kaybeden 8 hasta üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda, hastaların ölümüyle aşı arasında hiçbir bağlantı bulamadıklarını açıkladı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) direktörü Jeong Eun-kyeong tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçici olarak aşılandıktan sonra verdikleri olumsuz reaksiyonlarla ölümleri arasında herhangi bir bağlantı kurmanın zor olduğu sonucuna karar verdik" ifadelerini kullandı.

Göçmen işçiler arasında vaka artışı

Jeong ayrıca, ülkedeki yabancı işçiler arasında artan vaka sayısını yorumlayarak "Çalışma ortamları ve barınma alanları enfeksiyon tehlikesini artırıyor, ancak tıbbi kaynaklara ve testlere sınırlı erişimleri ve yasadışı çalışma sorunu nedeniyle hastaları erken bulmak zor" dedi.

Öte yandan, Gyeonggi Eyaleti İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lee Yong-chul, önümüzdeki iki hafta içinde yaklaşık 85 bin yabancı işçinin test edilmesi için talimat verildiğini söyledi.

Ülkenin sanayi kentlerinden Eumseong ve Jincheon'da bir cam fabrikasından ve bir gıda işletmesinde görülen vaka artışları nedeniyle de iki şehirde yaklaşık 4 bin ve 5 bin işçinin test edilecekleri öğrenildi.

Güney Kore'deki göçmen işçilerin çalışma koşulları, Kamboçyalı bir kadının geçen yılın sonlarında donarak ölmesinin ardından yeniden gündeme geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) de, Güney Kore'de yüzlerce Taylandlı kaçak göçmen işçinin ölümü üzerine soruşturma çağrısında bulundu.

Thomson Reuters Vakfı'nın bir raporuna göre, Güney Kore'deki Taylandlı işçi ölümleri 2020'nin aralık ayında 122 ölümle rekor seviyeye ulaştı.

Ülkede AstraZeneca aşısına 10 Şubat'ta acil kullanım onayı verilmiş, toplu aşılamaya ise 26 Şubat'ta başlanılmıştı.