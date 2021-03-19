Filipinler, Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi

Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) yapılan açıklamaya göre, vaka sayılarında artışın görüldüğü ülkede Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi.

Rus Sputnik V aşısının, Filipinler’de acil kullanımına izin verildi.

FDA Başkanı Rolando Enrique Domingo basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Gamaleya Sputnik V aşısının bilinen ve potansiyel faydaları, bilinen ve potansiyel risklerinden daha ağır basıyor” ifadelerini kullandı.

Domingo, ayrıca “Elde edilen ara veriler iki dozluk Sputnik V aşısının 18 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 91.6’nın üzerinde etkinlik gösterdiğini ortaya koydu” açıklamasını yaptı.

Güneydoğu Asya’da en fazla koronavirüs vakası ve can kaybının görüldüğü ikinci ülke olan Filipinler’de dört gündür yaklaşık 20 bin vaka tespit ediliyor.

1 Mart’ta aşılama programına başlanan ülkeye 1.125 milyon doz Sinovac ve AstraZeneca aşısı gönderildi.