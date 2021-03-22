Avustralya'da sel: 18 bin kişi tahliye edildi, 54 bin kişi de risk altında

Son 50 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Avustralya'nın Yeni Galler Eyaleti'nde 18 bin kişi tahliye edildi, yüzlerce kişi kurtarıldı. 38 yerleşim birimi 'doğal afet bölgesi' ilan edildi. Kurtarılanlar arasında inekler ve köpekler de var.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı son 50 yılın en büyük sel felaketi nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Hundreds of people have been rescued and around 18,000 evacuated as record rain brings more extreme flooding to Australia https://t.co/G7jILG99zK — Sky News (@SkyNews) March 22, 2021

​Avustralya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmininde bulunurken bölgede yaklaşık 54 bin kişinin daha yerinden olabileceği belirtiliyor.

Seller nedeniyle çok sayıda ev sular altında kalırken, bazı evlerde büyük çaplı hasarlar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Exhausted cows have been pulled from beaches and residential areas in Australia's New South Wales as the worst floods in decades hit the regionhttps://t.co/LyxMZMvOL5 pic.twitter.com/EWP0hVb5bu — BBC News (World) (@BBCWorld) March 22, 2021

​Başbakan Scott Morrison, afete ilişkin Parlamentoda yaptığı konuşmada, eyaletin kuzeyinde 35 yerleşim yerinde mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığını, afette can kaybı olmadığını ancak temelleri zayıflayan binalar, yollar, ağaçlar ve elektrik hatlarıyla yükselen su seviyelerinin risk teşkil ettiğini söyledi.

Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian ise eyalet genelinde 38 yerleşim yerinin 'doğal afet bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Sydney'in batısındaki bazı nehirlerdeki su seviyelerinin de rekor seviyelere ulaştığı yağışların devam etmesi durumunda, bölgedeki diğer nehirlerde de su seviyelerinin yükseleceği uyarısı yapıldı.