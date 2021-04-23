Özbekistan, Sputnik V aşısının ilk partisini teslim aldı

Özbekistan Sağlık Bakanlığı’nın basın dairesinin açıklamasında "Bugün Sputnik V aşısının ilk partisi ülkemize teslim edildi. Teslimat, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yardımı ile yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Ülkeye ulaşan aşının miktarının belirtilmediği açıklamaya göre, satın alınan Sputnik V aşılarının toplam maliyetinin yarısını iş insanı Alişer Usmanov sağladı.

Açıklamada ayrıca, Sputnik V'nin şubat ayının ortasında Özbekistan'da tescil edildiği ve kitlesel kullanımına onay verildiği hatırlatıldı.

Daha önce Özbekistan'ın Rusya ile 1 milyon doz aşı satın almak için görüşmeler sürdürdüğü belirtilmişti.

Özbekistan’a mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 660 bin doz Astra-Zeneca aşısı sevkiyatı yapılmıştı ve ayrıca Çin’in ZF-UZ-VAC 2001 aşısından 1 milyon doz satın alınmıştı.

Aşılamanın 1 Nisan'da başladığı Özbekistan’da aşılar öncelikle 65 yaş üstündekiler, kronik rahatsızlığı olanlar, sağlık çalışanları ve öğretmenlere uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığı'na göre, Özbekistan'da şu ana kadar yarım milyondan fazla insan Kovid-19'a karşı aşılandı. Nisan ve haziran döneminde yaklaşık 4 milyon vatandaş aşılanacak. 2021'in sonunda, bu sayının 7 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Bu sayı ülkenin nüfusunun yüzde 20’sine denk geliyor.

Rusya, Moldova'ya 90 bin doz Sputnik V aşısı gönderecek

Rusya, insani yardım çerçevesinde Moldova’ya 90 bin doz Sputnik V koronavirüs aşısı gönderecek. Aşıların 60 bini Kişinev’e, 30 bini ise Transdinyester'e tahsis edilecek.

Rus basınına konuşan bir kaynak, Rusya’nın önümüzdeki günlerde Moldova'ya 90 bin doz Sputnik V aşısı tedarik edeceğini, bunun 60 bininin Kişinev’e, 30 bininin ise Transdinyester'e gönderileceğini belirtti.

Geçen mart ayında, Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu ve Moldova Parlamentosu Başkanı Zinaida Greceanii, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Sputnik V aşısının tedariki için ricada bulunmuştu.