Ağır Kovid-19 tablosunun yaşandığı Hindistan’da Başbakan Modi'nin duygusal anları tepki çekti: 'Timsah gözyaşları'

Hindistan'da koronavirüsün kontrolden çıkması ve ölüm rekorları kırmasına karşın umursamaz politikalarına devam ettiği yönünde eleştiri yağmuruna tutulan Başbakan Modi'nin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri anarken yaşadığı duygusal anlar ülkede gündem oldu. Vatandaşlar Modi'nin timsah gözyaşları döktüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden on binlerce Hintliyi anmak için doğru kelimeleri bulmakta zorlandı.

​Ülkede koronavirüsün çifte mutasyona uğramış yeni varyantının yayılmasına rağmen ihmalkar tutumuna devam eden ve sağlık için çok düşük meblağlar harcayarak sistemin çökmesine neden olan Modi'nin sorumlu kendisi değilmiş gibi görüşme sırasında duygusal anlar yaşaması ve birkaç damla gözyaşı dökmesi halkın tepkilerine neden oldu.

Görüşmede sağlık çalışanlarına teşekkürlerine sunan Modi, "Bu virüs sevdiklerimizi bizden aldı. Onlara saygılarımı sunuyorum ve kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'Timsah gözyaşları Oscar'a aday olmalı'

Gözüyaşlı Modi'nin videosu sosyal medyada viral olurken vatandaşlar bunun bir tiyatrodan ibaret olduğunu ve başbakanın timsah gözyaşları döktüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

From "Didi o Didi" to "I am very happy to see huge crowds in Bengal" to now crying remembering COVID deaths.



Modi, you are directly responsible for lakhs of Indians dying.



Your crocodile tears won't bring back loved ones who died gasping for breath.



RESIGN & spare us the DRAMA — Srivatsa (@srivatsayb) May 21, 2021

​Bazı vatandaşlar ise Modi'nin koronavirüsten ölümlerin rekor kırdığı zamanlarda bile hem kalabalıklar eşliğinde seçim mitingleri hem de milyonların katıldığı dini festivallerin düzenlenmesine izin verdiğini hatırlattı.

I knew he will pull of this drama of shedding tears sooner or later. Modi is today pretending to be crying for people who died when he was busy with election rallies, gloating over huge gathering of crowds. https://t.co/QJ7TLrVijj — Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) May 21, 2021

​Pek çok Hintli de başbakanla alay ederek ağlama rolünü iyi başardığı için Oscar'a aday gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Modi tried a lot fóR crying,bt failed

Sometimes acting doesn't work 🤣

Bt phir bhi nominate Modi ji for Oscar..😂🤣 pic.twitter.com/AaINqtE8Js — 𝓂𝓸𝓱𝐝 𝓈Ⓗ𝔸Ď🇵🇸(محمد شاد) (@Mr_shaD0) May 21, 2021

​Dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumundaki Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin partisi, geçen hafta gerçekleşen eyalet seçimlerinde yenilgi almıştı.

Hindistan son 24 saatte 259 bin 591 yeni koronavirüs vakası bildirdi ve toplam vaka sayısı 26 milyona yükseldi.