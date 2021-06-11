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    Afganistan-Hamid Karzai Havaalanı

    NATO çekildikten sonra Afgan başkentindeki havaalanının güvenliğini Türkiye'nin sağlamasına Taliban'dan kırmızı ışık

    © REUTERS
    Asya & Pasifik
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    "Türkiye son 20 yıldır NATO güçlerinin parçası olduğuna göre 29 Şubat 2020'de ABD ile imzalanan anlaşma temelinde Afganistan'dan çekilmelidir" diyen Taliban Sözcüsü, "Yoksa Türkiye büyük bir İslam ülkesidir. Gelecekte yeni bir İslamcı hükümet kurulurken onlarla yakın ve iyi ilişkiler içinde olmayı umuyoruz" diye ekledi. 

    ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran'da NATO liderler zirvesi vesilesiyle görüşmesi öncesi, tüm NATO güçlerinin çekileceği Afganistan'daki Kabil Havaalanı'nın Türkiye askerleri tarafından korunması önerisi gündeme düşerken, Taliban'dan açıklama geldi.

    Reuters'e konuşan Katar'daki Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, 2020'de Doha eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimiyle vardıkları tüm Amerikalı güçlerin çekilmesi anlaşması uyarınca Türkiye güçlerinin de çekilmesi gerektiğini söyledi.

    'Tarihi ilişkilerimiz olan İslam ülkesi'

    "Türkiye son 20 yıldır NATO güçlerinin parçası olduğuna göre 29 Şubat 2020'de ABD ile imzalanan anlaşma temelinde Afganistan'dan çekilmelidir" diyen Şahin, "Yoksa Türkiye büyük bir İslam ülkesidir. Afganistan'ın Türkiye ile tarihi ilişkileri vardır. Gelecekte ülkede yeni bir İslamcı hükümet kurulurken onlarla yakın ve iyi ilişkiler içinde olmayı umuyoruz" diye ekledi. 

    Ankara mayısta teklif etti

    Sık sık Taliban saldırılarının hedefi olmasıyla tanınan Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ile ilgili 7 Mayıs'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan şartlara göre ABD ile diğer güçler çekildikten sonra güvenliğini Türkiye'nin sağlayabileceği açıklaması gelmişti. Ardından Pentagon Sözcüsü John Kirby, bu konuda Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına saygı duyduklarını duyurdu. Dün Pentagon'dan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Akar'ın telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, ikili işbirliği ve bölgesel meselelerin ele alındığı aktarılırken Afganistan'a atıf yapılmadı.

    Türk yetkililer, Ankara'nın NATO çekildikten sonra Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama teklifini mayıstaki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında getirdiğini belirtti.

    Türkiye en kalabalık yabancı güç olarak kaldı

    Nisandaki NATO dışişleri ve savunma bakanları toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Anony Blinken, Afganistan'dan müttefikler olarak hep birlikte çekileceklerini açıklamıştı.

    ABD'nin mayısta başlayan çekilmesi büyük ölçüde tamamlandığından, Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesi kapsamında ülkede bulunan Türkiye'den 500'den fazla asker, en büyük yabancı güç konumunda. Avustralya, geçen ay güvenlik gerekçeleriyle Kabil Büyükelçiliğini kapatmıştı.

    Biden yönetiminin Afganistan'dan aniden tümden çekilmemek ve çekilme sonrası desteği devam ettirmek için Afgan hükümetine dayattığı yol haritası, 1996-2001 arası Afganistan'a şeriat yönetimi altında inanılmaz zalimlikle hükmetmiş Taliban için silah bırakması karşılığı iktidar ortaklığı öngörüyor

    Etiketler:
    Antony Blinken, Joe Biden, Şeriat, müttefik, ortak, iktidar, Hükümet, İslamcı, Taliban, Çekilme, Koruma, Güvenlik, Asker, Türkiye, ABD, Afganistan, Havaalanı, Kabil, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı
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