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    Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunan Carlos Ghosn ile Lübnan doğumlu, ABD vatandaşı eşi Carole Ghosn, Beyrut'taki evlerinde Reuters'e özel röportaj verirken

    Japon yargısından eski Nissan CEO'sunun Lübnan'a kaçmasına yardım eden iki ABD'liye hapis cezası

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    Asya & Pasifik
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    Yolsuzluktan yargılanmayı beklerken evhapsine konulan Ghosn'un kargo kutusu gibi paketlenip uçakla Lübnan'a kaçırılmasında oynadıkları rollerden ötürü ABD Ordusu Özel Kuvvetler'in eski bir mensubuna 2 yıl, oğluna 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

    Japonya'da otomotiv devi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un yolsuzluk suçlamalarından evhapsindeyken Lübnan'a kaçmasıyla ilgili ilk mahkumiyet kararları verildi. 2019'da Ghosn'un kargo gibi paketlenip uçakla Lübnan'a kaçırılmasında oynadıkları rollerden ötürü ABD Ordusu Özel Kuvvetler'in eski mensubu olan 60 yaşındaki Michael Taylor 2 yıl, 28 yaşındaki oğlu Peter Taylor 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    O zamandan beri Ghosn vatandaşı olduğu ve iade anlaşmasının bulunmadığı Lübnan'da keyif çatarken, Başyargıç Hideo Nirei, Amerikalı baba oğulun bir ağır ceza sanığının yurtdışına kaçışına yardım ettiğini, bu yüzden 1.5 yıldır yargılamanın gerçekleşemediğini belirtti.

    2 milyon dolara yakın ödeme karşılığı

    Koyu takım elbiselerle boy gösterdikleri mahkemede kararı sessizce dinleyen iki ABD'li, hazirandaki duruşmada suçlarını kabul ederek gözyaşları içinde özür dilemişti.

    Savcılar, Mayıs 2020'de ABD'de yakalanıp Mart 2021'de Japonya'ya iade edilen Taylorların operasyonel masraflar için 1.3 milyon, yasal masraflar için de 500 bin dolarlık ödeme aldığını söyledi.

    Lübnan asıllı iş insanının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutunun içinde Japonya'dan kaçtığı iddia edilmişti.

    Yönettiği şirketleri dolandırdı

    Kasım 2018'de Japon polisinin 86 milyon dolarlık gelirini gizlediği, kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği şüphesiyle gözaltına aldığı eski Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı başkanı, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanmıştı.

    İstanbul üzerinden Lübnan'a geçişiyle ilgili mahkumiyetler

    Diğer yandan Ghosn'un Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki 4 pilot, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bir şirket yöneticisi ve 2 pilota 'göçmen kaçakçılığı' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

     

    Etiketler:
    Carlos Ghosn, Kargo, İstanbul, Nissan, Lübnan, Türkiye, Amerikalı, Hapis cezası, Hapis, ABD, Japonya
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