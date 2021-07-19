Modi'nin baş rakibini ve Pakistan Başbakanı'nı dinlemesini sağlayan casus yazılımcı İsrailli şirkette Biden bağlantısı

İsrailli şirket NSO Group'un Pegasus casus yazılımının, Hindistan Başbakanı Modi tarafından baş siyasi rakibi Gandhi ve Pakistan Başbakanı Han'ı dinlemek için kullanıldığını gösteren yeni belgeler çıktı. NSO Group ise imajını düzeltmesi için dünyaya demokrasi satan ABD Başkanı Biden’ın üst düzey danışmanı Dunn'ın kurduğu şirkete ödeme yapmış.

İsrailli şirket NSO Group'un hükümetlere sattığı Pegasus casus yazılımı sayesinde iPhone veya Android telefonlar üzerinden dünya çapında binlerce gazeteci ve muhalife dinleme ve takip yapılması skandalının çapı giderek büyüyor.

Paris merkezli, kâr amacı gütmeyen Yasak Hikayeler ve Uluslararası Af Örgütü'nün eriştiği sızdırılmış veri tabanını ortak araştırma için The Guardian ve The Washington Post gibi dünya çapında medya kuruluşlarına açmasıyla İsrailli şirket NSO Group'un hükümetlere verdiği bilinen casusluk hizmetlerinin gerçek çapı ortaya çıkmaya başladı.

Üstelik NSO Group'un Cemal Kaşıkçı cinayetine karışması nedeniyle 2019 baharında imajını ve halkla ilişkilerini düzeltmek için tuttuğu ABD'li şirketten de üst düzey bir isim çıktı. İsrailli hackleme şirketine danışmanlık yapan SKDKnickerbocker'ın kurucusu ve ortağının ABD Başkanı Joe Biden’ın üst düzey danışmanı Anita Dunn olduğuna dikkat çekildi. Dunn daha önce de eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başstratejistiydi.

Biden adviser's consulting firm got paid by Israeli NSO Group which sold Pegasus spyware: Report https://t.co/1L5Edy8lSF — Sputnik (@SputnikInt) July 19, 2021

Diğer yandan NSO Group'un sattığı Pegasus casus yazılımının en çok kullanıldığı ülkelerin başında Hindistan, Azerbaycan, Bahreyn, Macaristan, Kazakistan, Meksika, Fas, Ruanda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri geliyor.

The Guardian ve The Wire, Pegasus'un hedef aldığı telefon numaralarına erişti. Bunlar arasında Hindistan'a koronavirüs kıyımı yaşatmakla suçlanan Başbakan Narendra Modi'nin baş siyasi rakibi Rahul Gandhi ile 'düşman kardeş' Pakistan'ın Başbakanı İmran Han'ın da olması nedeniyle Hindistan'da ortalık fena karıştı.

Buna göre NSO Group'un resmi Hindistanlı müşterilerinin potansiyel hedefleri arasında yer alan yüzlerce teyitli Hindistan numarasının içinde, anamuhalefet partisi Kongre'nin lideri Rahul Gandhi'nin iki cep numarası da bulunuyor.

Dinlemeden kaçmak için birkaç ayda bir cep telefonunu değiştirdiği bilinen Gandhi'nin artık kullanmadığı bu iki cep numarası, seçimlerin yapıldığı 2018'in ortasından 2019'un ortasına kadar hedeflenmiş gözüküyor.

Hedef alınanlar arasında Gandhi'nin en az 5 arkadaşı ve üst düzey Kongre partisi yetkilileri de yar alıyor.

Key Modi rival Rahul Gandhi among potential Indian targets of NSO clienthttps://t.co/ERVqtf2lbG — The Guardian (@guardian) July 19, 2021

Bu ifşaat karşısında sert tepki veren Kongre partisi, Modi'nin başbakanlığındaki Hindu milliyetçisi BJP hükümetini 'yatak odası konuşmalarını dinlemekle' suçladı.

Gandhi de şu açıklamayı yaptı:

"İster bana, ister muhalefetin diğer liderlerine, isterse Hindistan'ın yasalara uyan herhangi bir vatandaşına ilişkin olarak tarif ettiğiniz türden hedefli gözetleme yasadışı ve elimdir. Tanımladığınız gözetlemenin boyutu ve doğası, bireylerin mahremiyetine yönelik saldırının ötesinde, ülkemizin demokratik temellerine saldırıdır. İyice soruşturulmalı, sorumlular tespit edilip cezalandırılmalıdır."

Hedef alınan diğer numaralar arasında Modi hükümetine sonradan bakan olarak giren Prahlad Patel ve Ashwini Vaishnaw da var. Modi'nin ilk kez başbakan seçilmesiyle sonuçlanan 2014 BJP kampanyasında önemli rol oynadıktan sonra BJP'ye muhalif Mamata Banerjee'nin Bengal'de ve MK Stalin'in Tamil Nadu'da eyalet seçimlerini kazanmasını sağlayan siyasi stratejist Prashant Kishor da listede. Haberin patlaması üzerine Kishor, "Telefonumu 5 kez değiştirdim, hackleme devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Hindistan'da 2016'dan beri hedef alınan, en çok 2018-19 seçim döneminde dinleme ve takibe alınan numaralar içinde birçok önde gelen siyasi, bürokratın yanısıra aralarında Çinlilerin de olduğu onlarca gazeteci, Sih aktivistler, Keşmirli ayrılıkçı liderler ve Pakistan Başbakanı İmran Han da bulunuyor.

Suudi Arabistan ve BAE'de Cemal Kaşıkçı dahil muhaliflerin özgürlüğüne, hayatına ya da canına mal olan takibi sağlayan Pegasus casus yazılımının gerisindeki İsrailli NSO Group'a imaj düzeltme hizmeti veren SKDKnickerbocker'ın websitesinde ise dünya çapında demokrasi misyonerliğine soyunan ABD Başkanı Joe Biden’ın üst düzey danışmanı Anita Dunn, 'kurucu ve ortak' olarak tanıtılıyor. Obama ekibinden Dunn'ın 'kısa süreli izine çıktığı ama şirkete dönmesinin beklendiği' belirtiliyor.