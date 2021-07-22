Çin'de sel felaketi: Ölü sayısı 33'e yükseldi

Çin'in Henan eyaletinde 3 milyondan fazla kişinin etkilendiği selde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Ekipler, felaketten etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yaptı.
Sel sonrasında çamurla kaplanan eyalette temizlik çalışmaları da başladı. Su altında kalan sokaklar, metro istasyonları ve çöken yollarda çalışmalar sürüyor.
Dün de, Çin ordusu bölgedeki barajı patlatarak suyun tahliyesini hızlandırmaya çalışmıştı.
Çin hükümeti de, yerel makamlara selden etkilenen bölgelerde iyileştirme yapılması talimatı verdi.
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